Do lêmure ao dodô: por que as ilhas têm animais tão estranhos?

Fadados à extinção

Justamente porque foram feitas sob medida para um ecossistema miniatura, espécies insulares são particularmente vulneráveis a qualquer perturbação do habitat, de mudanças climáticas à introdução de novas espécies – em especial, o ser humano, seus pets e suas pragas. As ilhas representam apenas 5% da área terrestre do planeta, mas 60% das extinções recentes ocorreram nelas, pela caça indiscriminada ou de cachorros, gatos e ratos que chegaram de navio conosco.

Os dodôs são o caso mais célebre: devido à falta de predadores naturais, esses pombos de 1 metro eram extremamente dóceis e não tinham medo dos humanos. E os navegadores holandeses não se importavam com a consistência dura da carne de dodô assada. A ave foi descoberta em 1598 e extinta em menos de 70 anos, em 1662.

Menos conhecido é o do lobo-da-tasmânia. Apesar da aparência canina, ele foi um marsupial (sim, com bolsa para filhotes) carnívoro que viveu na pequena ilha ao sul da Austrália. Sua caça era incentivada com recompensas pelos fazendeiros do século 19, porque eles atacavam os rebanhos da região. O lobo-da-tasmânia foi declarado como uma espécie protegida em 1936, dois meses após a morte do último espécime em um zoológico.

As poucas espécies ainda existentes mencionadas ao longo deste texto estão vulneráveis à extinção. 37% dos animais altamente ameaçados vivem em ilhas. Se a Terra é só um pontinho azul especial na vastidão do espaço, então as ilhas são pontinhos verdes no meio do azul. Pequenos planetas em que tudo aconteceu diferente. Interferir nesses ecossistemas é um atentado à curiosidade: cada espécie insular é uma combinação de átomos original e insubstituível. Um acontecimento único no Universo, do qual não nos cabe privar as próximas gerações.

Fontes: Mark Lomolino, pesquisador em biogeografia de ilhas e professor da Universidade do Estado de Nova York; Livros O Canto do Dodô, de David Quammen; A Origem das Espécies, de Charles Darwin; Biogeography: A very short introduction, de Mark Lomolino