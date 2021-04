Jogos vorazes: o mundo insano dos concursos de “quem come mais”

80 pedaços de pizza

Ricardo Corbucci concedeu entrevista à Super enquanto preparava o próprio jantar: frango, brócolis, pimentão e cenoura cozidos ao vapor, mais uma pequena porção de arroz, tudo temperado com um fio de azeite e quase nada de sal. Aos 34 anos, o analista de TI brasiliense tem 1,76 de altura e pesa 90 kg. Exibe a musculatura definida em vídeos do YouTube – seu canal tem mais de 2 milhões de inscritos – e num perfil do Instagram com 260 mil seguidores.

Esse é o mesmo homem capaz de comer, numa tacada só, 80 pedaços de pizza. Ou 27 hambúrgueres duplos. Ou ainda 7 kg de macarrão. Corbucci é o mais conhecido “atleta” de comida do Brasil. Até 2010, era um rapaz acima do peso. “Eu era sedentário e tinha mais ou menos 100 kg, com 25% a 30% de gordura corporal”, conta o youtuber. “Hoje o índice está em 7% a 8%.” A preocupação com a forma física é evidente. Entre uma e outra gravação de desafios alimentares, ele vive em regime de restrição de calorias.

7 kg de macarrão. É o quanto consegue botar para dentro Ricardo Corbucci, o maior “atleta”

de comida no Brasil.

A inglesa Leah Shutkever é uma velocista. Ela detém 18 recordes mundiais em sua especialidade. Comeu dez donuts com geleia em três minutos. Engoliu 12 linguiças em um minuto. Levou apenas 27,16 segundos para devorar um pepino inteiro. Tudo registrado no Guinness, o livro dos recordes. Assim como o brasileiro Corbucci, Leah é magra e musculosa. Seu Instagram, com 108 mil seguidores, alterna selfies em poses sensuais e fotos de porções absurdas de comida.

Na posição de influenciadores digitais, pessoas como Corbucci e Leah lucram com a monetização de seus vídeos no YouTube. Tais quais galãs convidados para festas de debutante, os comilões profissionais recebem cachê para participar de eventos em lanchonetes e restaurantes. O brasiliense conta que, certa vez, viajou até Macapá para comer cinco sanduíches, cada um com 500 gramas, em dez minutos. Venceu o desafio e voltou para casa com R$ 6 mil no bolso. “Mas a demanda caiu muito na pandemia”, queixa-se Corbucci. “Antes, a remuneração num evento chegava a R$ 15 mil.”

Nos EUA, os prêmios atingem até US$ 12 mil. O calendário da MLE inclui as competições de taco em Santa Monica (Califórnia), de asinhas de frango em Buffalo (Nova York), de ostras em Nova Orleans (Louisiana) e de pamonhas mexicanas, chamadas tamales, em Lewisville (Texas). O evento dos eventos é o torneio de hot-dog da rede de lanchonetes Nathan’s Famous Hot Dog. Há etapas classificatórias em todo o país. A final é disputada sempre no 4 de Julho, sempre em Coney Island (Nova York).

O bicho-papão do Superbowl da gula extrema é o californiano Joey Chestnut, 37 anos. Ele venceu o primeiro desafio da Nathan’s em 2007, desbancando o hexacampeão Takeru Kobayashi. Desde então, Chestnut perdeu apenas uma disputa, em 2015; no ano passado, estabeleceu um novo recorde na modalidade: 75 cachorros-quentes em dez minutos.

5,7 kg de aspargo, 141 ovos cozidos e dez potes de miojo em 110 segundos. São outras marcas de Joey Chestnut.

Joey Chestnut não é apenas o Pelé das salsichas. É também o Michael Jordan dos ovos cozidos (141 em oito minutos), o Lewis Hamilton do miojo (dez potes em 110 segundos) e o Michael Phelps do aspargo frito (5,7 kg em dez minutos). Detém ainda a primazia na devoração de guioza, peru inteiro, sanduíche de carneiro e bolinho de chuva, entre outros recordes escalafobéticos. Segundo o site EatFeats, já ganhou US$ 600 mil em prêmios – o cálculo não computa valores pagos por patrocinadores, sem divulgação pública. É inevitável perguntar: como ele consegue?