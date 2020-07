Qual é a época certa de cada legume, fruta ou verdura

Frutas, legumes e verduras têm meses específicos em que estão mais saborosos e saudáveis. Grude este calendário na geladeira e vá às compras mais bem informado.

indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras quase o ano todo. Mas há uma época ideal para comprá-los. A safra obedece a ciclos da natureza. “Alguns são típicos do verão, outros do inverno”, diz a engenheira agrônoma Milza Moreira Lana, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Ela explica que, sempre que um agricultor produz um alimento fora de época, ele é obrigado a recorrer a mais insumos para melhorar a produção. Por insumo entenda-se desde água, trator e mão de obra até adubo, plástico e pesticida. Como é uma produção na contramão da natureza, o homem tem de dar um jeito.

E o custo é alto. Manga fora de estação pode custar até 500% a mais. “No pico da safra, você chega a comprar três caixas de morango por R$ 3. Fora da estação, cada uma não sai por menos de R$ 5”, exemplifica o economista Luís Carlos Ewald, da FGV. Além disso, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, ao longo da última década, 5,6 mil pessoas se intoxicaram com agrotóxicos por ano, em média.

Cor sim, cor não

Dá para saber os benefícios à saúde só de olhar a coloração dos alimentos.

1 • Brancos – Têm alicina, que ajuda a reduzir o colesterol.

2 • Vermelhos – Têm licopeno, que previne câncer de próstata e osteoporose.

3 • Laranjas – Têm vitamina C e betacaro-teno, que combatem a oxidação das células.

4 • Verdes – Têm luteína, que melhora a acuidade visual.

5 • Verde escuros – Têm ácido fólico e boro, que combatem a depressão.

6 • Roxos – Têm anticianina, que ajuda a evitar o envelhecimento.

Dicas na hora da feira

Saiba como evitar algumas roubadas

• Produtos no auge da safra são melhores e mais nutritivos. Nessa época, o produtor colhe o fruto verde para aproveitar o preço.

• Na hora de lavar as hortaliças, não use esponja, detergente nem sabão neutro. Esses produtos alteram a qualidade dos alimentos.

• Antes de consumir alimentos com casca, mergulhe-os em uma solução de cloro. Basta misturar 100 ml de água sanitária com 1 litro de água por cinco minutos.