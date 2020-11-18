Pedro Lascuráin Paredes levou uma vida tranquila até o início do século 20. Nascido em 1858 na região central da Cidade do México, veio de uma família rica e religiosa. Cursou direito e, em 1910, tornou-se prefeito da cidade.

A partir daí, a pacata vida de Lascuráin mudou completamente. Ele esteve envolvido em conspirações políticas, ajudou a dar um golpe de Estado e, no meio disso, tornou-se o presidente mais breve da história, com uma “carreira” de apenas 45 minutos.

Essa história começa quando Lascuráin ainda era prefeito da Cidade do México e apoiava Francisco I. Madero, candidato à presidência que lutava contra Porfirio Díaz, um ditador no poder desde 1876 e que havia ampliado a desigualdade no México.

Em 1910, porém, os problemas sociais e as fraudes eleitorais eram tão visíveis que a vitória de Díaz não durou muito. Madero, que havia sido preso por ele, conseguiu organizar uma revolta popular que depôs Díaz, no que ficou conhecido como Revolução Mexicana.

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Madero, então, assumiu a presidência. Pelo apoio, Lascuráin virou ministro das Relações Exteriores. Além da importância, o cargo fazia parte da linha sucessória do país: caso algo acontecesse com o presidente e o seu vice, Lascuráin tomaria o poder. E foi aí que a coisa degringolou.

Presidente-relâmpago

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Victoriano Huerta era um general mexicano que, durante a revolução, ajudou a controlar rebeliões contra Madero. Com o passar dos anos, e descontente com o resultado das manifestações, Huerta mudou de lado. O militar se juntou a Félix Díaz, sobrinho de Porfirio, e começou a articular um golpe de Estado.

Huerta também tinha o apoio de Henry Lane Wilson, embaixador dos EUA. Ele não gostava de Madero e queria que o México estivesse sob um novo regime. Nessa época, vale dizer, os EUA tinham como plano de política externa tornar a América Latina (sobretudo a América Central) uma área sob forte influência do país. Esse modelo de diplomacia, que se intensificara no governo de Theodore Roosevelt (1901-1909), ficou conhecido como “Big Stick” (“grande porrete”).

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Como responsável pelas relações exteriores, Lascuráin mantinha contato frequente com Wilson. Huerta, então, convenceu o político a ajudá-lo a derrubar Madero. Enquanto o golpe se costurava nos bastidores, Huerta e Díaz encenaram uma revolta nas ruas do México – a ideia era causar a impressão de que a população estava insatisfeita com o atual presidente.

A situação, contudo, agravou-se com o tempo. Com o país à beira de uma guerra civil, Madero conversou com Lascuráin, que passou a representar Huerta, sobre os termos para a sua renúncia, que incluíam garantir sua segurança e a do vice-presidente José María Suárez.

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Lascuráin garantiu que nada aconteceria a eles, que sairíam do país após a renúncia, em 19 de fevereiro de 1913. Sem Madero, nem Suárez, ele assumiu a presidência do México.

Mas não deu tempo sequer de esquentar a cadeira. Ao tomar posse, Lascuráin nomeou Huerta como ministro do seu gabinete, o que, dada a situação, colocava-o como o sucessor à presidência. Depois, fez um discurso elogioso aos militares e, por fim, renunciou. Tudo isso levou 45 minutos – fontes, ainda, citam números que variam de 15 a 56.

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Pelas revoltas populares, o conflito armado entre rebeldes e governo e o golpe de Estado, o período de 9 a 19 de fevereiro daquele ano ficou conhecido na história mexicana como “La Decena Trágica” (“Os Dez Dias Trágicos”). A coisa não melhorou depois, já que Huerta não honrou o acordo e ordenou que Madero e Suárez fossem mortos poucos dias depois. O general comandou o país até 1914, quando uma rebelião forçou seu exílio.

Já Lascuráin viveu numa boa. Depois de se aposentar como político, dirigiu uma faculdade de direito na Cidade do México e morreu em 1952, aos 96 anos. Uma última curiosidade: ele era neto de Mariano Paredes y Arrillaga, um militar conservador que também foi presidente do país por bem pouco tempo, janeiro a julho de 1846. No quesito rapidez, superou o avô.