As 30 máquinas mais importantes do mundo

Todo dia aparece um novo celular, computador ou outro gadget mais moderno, mais versátil, mais bacana. Mas as máquinas mais importantes do mundo são outras.

O grupo Open Source Ecology, que reúne engenheiros e tecnólogos do mundo inteiro, passou os últimos anos montando uma lista definitiva das invenções tecnológicas essenciais para o mundo moderno – um grupo de máquinas com as quais seria possível reconstruir a sociedade moderna do zero e fabricar tudo o que ela tem hoje. Sem o extrator de alumínio, não existiriam latinhas de refrigerante – nem iPad. Sem a betoneira, as cidades não estariam cobertas de arranha-céus. Sem a colheitadeira, você teria menos parentes.

Prepare-se para conhecer a verdadeira história das tecnologias que fizeram o mundo ser como ele é.

Pré-história e Idade Antiga

1. Broca – 350 mil a.C.

–

Um dia alguém teve a ideia de afiar uma pedra e usá-la para furar madeira e peles de animais. Mas a broca só encontraria sua grande vocação em 1840, quando pela primeira vez foi usada para furar o chão em busca da fonte de energia mais importante do mundo moderno: petróleo.

2. Forja à pressão – Entre 6 mil a.C. e 3500 a.C.

A forja solta um peso contra uma placa de metal para que ela amasse e adquira o formato desejado. Essa invenção permitiu que objetos e utensílios metálicos, até então moldados manualmente com martelo, fossem produzidos com mais agilidade – processo que mais tarde permitiria fabricar carros, aviões e veículos em geral. As forjas modernas, que empregam pressão hidráulica e são usadas para moldar a fuselagem de jatos, chegam a exercer 50 mil toneladas de pressão.

3. Forno de pão – 2600 a.C.

–

Inventado pelos egípcios, o primeiro forno de pão era um vaso de barro com uma divisão interna (fogo embaixo e alimento em cima). Foi importante porque criou uma maneira conveniente de transformar uma cultura abundante, o trigo, em comida. Hoje, os fornos de padaria mais modernos incorporam uma tecnologia de difusão de calor que foi desenvolvida pela Agência Espacial Brasileira – e economiza até 50% de gás.

4. Máquina de LDA – 2 500 a.C.

Une peças metálicas com a aplicação de calor. Foi inventada no norte da Anatólia, atual Turquia, onde alguém teve a ideia de aquecer pedaços de minério de ferro. É essencial para a produção de todos os tipos de aparelhos eletrônicos.

5. Forno para metais – Séc. 4 a.C.

Os chineses foram o primeiro povo a fabricar ferramentas como machados e serrotes. Seu segredo era este forno, que permite derreter qualquer tipo de metal. No século 11 d.C., a indústria do ferro chinesa passou a usar carvão mineral em vez de vegetal para alimentar os fornos (e com isso poupou florestas inteiras). Atualmente, um grande forno industrial chega a produzir mais de 8 mil toneladas de ferro líquido por dia.

6. Motor a vapor – Séc. 1 a.C.

–

Esquenta a água para que ela se transforme em vapor – e, ao tentar escapar da máquina, mova alguma peça ou engrenagem. Criada pelo matemático grego Heron de Alexandria, inicialmente a invenção não teve aplicação prática. Ela só alcançou importância na segunda metade do século 18, quando o inglês James Watt criou uma versão mais eficiente – que foi a grande ferramenta da Revolução Industrial.

Idade Média

7. Turbina eólica – 644

–

O primeiro moinho foi criado por um habitante da Pérsia, atual Irã. Foi uma grande sacada: aproveitar um recurso renovável e não poluente, o vento, para gerar energia de forma contínua. Hoje, a energia eólica é uma grande aposta para conter o aquecimento global.

Idade Moderna

8. Semeadora – 1701

–

O fazendeiro inglês Jethro Tull inventou esta máquina, que distribui automaticamente as sementes pela lavoura. Com isso, aumentou sua produtividade em 800% – e lançou a base da agricultura moderna.

9. Enrolador de metal – Final do séc. 18

Mais de 90% de todo o alumínio, aço e cobre produzido no mundo passa por essa máquina, que transforma o metal amassado e cheio de imperfeições em barras e placas lisinhas e também é usada para produzir vidros.

Idade Contemporânea

10. Motor hidráulico – 1880

Usa a queda da água para gerar energia. Foi criado em 1880 pelo americano Lester Pelton, que queria desenvolver uma ferramenta para garimpar ouro mas acabou inventando este motor, que hoje é o coração das usinas hidrelétricas.

11. Máquina de fazer parafusos – Séc. 19

–

Parece incrível, mas antes da invenção desta máquina os parafusos eram produzidos de maneira semiartesanal. Sua fabricação em larga escala abriu espaço para o automóvel – o Ford T, primeiro carro a ser produzido em série, saía de fábrica com 700 parafusos.

12. Máquina de fazer tijolos – Séc. 19

–

Os sumérios já construíam suas cidades com tijolos por volta dos 3 mil a.C. Mas só no século 19 esse trabalho se automatizou. Hoje, o Brasil produz 4 trilhões de tijolos por mês – 90% deles em máquinas. Cada uma produz até 1,9 milhão de tijolos por dia (contra apenas 200 de uma pessoa no processo manual).

13. Motor elétrico – 1822

–

A sua geladeira tem um. O liquidificador e o elevador também. E, no futuro, os carros também terão. O motor elétrico é onipresente – e foi descoberto meio sem querer pelo físico inglês Michael Faraday, que estava estudando a relação entre eletricidade e magnetismo.

14. Colheitadeira – 1834

Foi criada pelo americano Hiram Moore e deu o empurrão decisivo para a mecanização agrícola – que passou a gerar comida suficiente para alimentar bilhões de pessoas e permitiu a explosão da população humana nos últimos dois séculos.

15. Extrator de alumínio – Final do séc. 19

Transforma bauxita (ou argila) na matéria-prima das latas, dos aviões e de grande parte do mundo moderno: alumínio. Foi inventado pelo americano Charlies Martin Hall e pelo francês Paul Héroult.

16. Enfardadora – Final do séc. 19

A máquina recolhe materiais como palha e capim e os transforma em fardos no formato de paralelepípedos ou cilindros, que depois são usados na alimentação animal ou queimados para produzir energia.

17. Trator – 1892

–

Os primeiros usavam motores a vapor, que eram fracos, e tinham rodas fininhas, que afundavam na terra. O trator moderno foi criado pelo americano John Froelich, que inventou o primeiro modelo a gasolina e o batizou de “máquina de tração”. Mas um revendedor não gostou do nome e inventou uma palavra: trator.

18. Ordenhadeira mecânica – 1895

–

É difícil atribuir essa invenção a uma única pessoa – na segunda metade do século 19, mais de 100 patentes de ordenhadeira foram registradas nos EUA. Também pudera: com a máquina, é possível tirar até 233% mais leite de cada vaca.

19. Bateria de níquel e ferro – 1901

–

É impossível imaginar o mundo moderno sem baterias. Elas foram criadas por um dos maiores gênios da humanidade: Thomas Edison, que queria convencer Ford a utilizá-las em carros elétricos. Não conseguiu.

20. Máquina de fazer trincheiras – Séc. 20

O século 20 foi o século das guerras tecnológicas. E a máquina de fazer trincheiras, criada pela empresa americana The Charles Machine Works, foi uma verdadeira mão na roda para os exércitos. Uma versão dela é usada hoje na construção civil para cavar túneis por onde passam canos de água e fibras ópticas – só no Brasil existe mais de 1 milhão de quilômetros de fibras ópticas enterradas pelas ruas.

21. Peletizadora – Início do séc. 20

–

Serve para fazer bolinhas com restos de madeira, palha ou forragem, que podem ser utilizadas como combustível. Também é utilizada na produção de ração para animais.

22. Impressora de circuitos – 1913

–

Abra um computador ou um celular e você encontrará uma placa eletrônica complicadíssima, com centenas de trilhas e componentes microscópicos, quase impossíveis de montar à mão. A tarefa fica por conta desta máquina, que produz mais de 100 placas por minuto.

23. Betoneira – 1916

–

Prepara o betão (concreto) ao misturar cimento com pedras, areia e água num cilindro. Foi uma herança da Primeira Guerra Mundial: a evolução tecnológica dos caminhões usados em combate pelos alemães gerou motores mais potentes, que eram capazes de movimentar a betoneira.

24. Buldôzer – 1923

–

É um trator gigante que serve para derrubar obstáculos. Foi criado por James Cummings e Earl McLeod e atingiu a glória em 1944, quando os Aliados o utilizaram para abrir caminho pela Europa e vencer a Segunda Guerra. Hoje é usado em demolições e na reconstrução de cidades atingidas por terremotos e tsunamis.

25. Arado mecânico – 1936

Nasceu a partir da soma de duas invenções: o arado de aço e o trator agrícola. Seu pai é o ferreiro americano John Deere, que queria uma maneira mais eficiente de arar solo úmido, no qual as outras ferramentas costumavam ficar entaladas.

26. Retroescavadeira – 1953

Tem um braço articulado que termina numa espécie de pá. Foi inventada pelo inglês Joseph Cyrill Bamford para uso em obras. Há mais de 300 mil retroescavadeiras em operação no mundo, e os modelos modernos conseguem cavar buracos de até 6 metros.

27. Painel solar – 1954

–

O cientista americano Charles Fritts descobriu que o silício tinha uma característica intrigante: transformar luz em energia elétrica. Se 1% da Terra fosse coberta por painéis solares (20 estados de São Paulo), eles gerariam energia suficiente para toda a humanidade.

28. Robô industrial – 1961

–

Ele solda, pinta, monta peças de carros. E foi inventado por um autodidata: o americano George Devol, um mecânico que não fez faculdade e trabalhava na General Motors. O primeiro robô tirava pedaços de metal quentes de um forno e soldava peças de carros. De lá para cá, eles tomaram conta das fábricas: em 2014, haverá 1,3 milhão de robôs industriais em operação no mundo.

29. Cortador a laser – Final do séc. 20

Corta praticamente qualquer material, de madeira a roupas. O laser surgiu em 1960, mas só no final da década de 70 a primeira máquina chegou às indústrias. Hoje, metade dos lasers instalados no mundo está em cortadores como este.

30. Impressora 3D – 1984

Gera objetos usando plástico líquido. No futuro, todo mundo terá uma em casa e poderá produzir pequenos objetos, como talheres e utensílios, e até alguns alimentos – já existe um protótipo que imprime bolos usando massa líquida.

Fontes: Associação Nacional da Indústria Cerâmica, Associação Leite Brasil, Escola Superior de Agricultura da USP, USP de São Carlos, Escola de Engenharia da UFMG.