As pessoas mais jovens e idosas que já competiram nas Olimpíadas

Dimitrios Loundras é a pessoa mais jovem a já ter participado das Olimpíadas. Ele competiu pela Grécia na primeira edição dos Jogos modernos, em 1896. Na época, Loundras tinha 10 anos de idade, e recebeu a medalha de bronze no evento de time em barras paralelas.

Já o competidor mais velho da história veio poucas edições depois. Oscar Swahn foi um atirador sueco que participou de três Olimpíadas – sendo a última delas em 1920, aos 72 anos. Naquela edição, ele recebeu a medalha de prata em um evento de tiro duplo, cujo objetivo era acertar um alvo em forma de veado (deer, em inglês) localizado a 100 metros do atirador.

Abaixo, veja o infográfico com as idades dos participantes de cada edição dos Jogos.

A ginasta italiana Luigina Giavotti é a medalhista feminina mais nova da história, aos 11 anos de idade. Ela recebeu a medalha de prata como membro da equipe de ginástica da época. E esse recorde não pode ser batido – pelo menos nessa modalidade. Desde o ano 2000, o comitê olímpico internacional exige que as ginastas tenham pelo menos 16 anos de idade para competir.

A mulher mais velha a competir nas Olimpíadas é Lorna Johnstone, aos 70 anos, que representou a Grã-Bretanha no hipismo em 1972. Ela participou da modalidade de adestramento, em que os competidores devem direcionar o cavalo a fazer certos movimentos ensaiados. Curiosamente, a competidora mais velha de Tóquio 2020 foi a australiana Mary Hanna, que participou dessa mesma modalidade aos 66 anos.

Nas últimas Olimpíadas, duas meninas de 12 anos empataram como as competidoras mais jovens da edição: Kokona Hiraki, que deu a medalha de prata ao Japão no skate park; e Hend Zaza, que representou a Síria no tênis de mesa. Rayssa Leal, nossa fadinha do skate, já havia completado 13 anos na época da competição.

