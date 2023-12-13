Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
História

As raízes históricas da disputa territorial entre Venezuela e Guiana

Entenda a briga em torno de uma fronteira inventada por colonizadores britânicos há quase duzentos anos – e por que ela voltou à tona.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 dez 2023, 16h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Um novo mapa da Guiana com as colônias de Caiena, Suriname e Trinadad, 1797
 (Reprodução do mapa cortesia do Norman B. Leventhal Map & Education Center da Biblioteca Pública de Boston/Reprodução)
Continua após publicidade
As raízes históricas da disputa territorial entre Venezuela e Guiana Priorizar nos meus resultados Google

No auge da colonização do Novo Mundo pelos europeus – quando todas as potências queriam latifúndios tropicais para plantar cana-de-açúcar –, Inglaterra, Holanda e França começaram a farejar oportunidades econômicas no extremo norte da América do Sul, uma região de planalto chamada pelos indígenas de Guiana (cujo significado, em uma das línguas nativas do pedaço, é “terra de muitas águas”).  

Acontece que esse morro já era visado por duas facções: Portugal e Espanha, que haviam dividido o mundo ao meio no infame Tratado de Tordesilhas. Entre os séculos 17 e 19, em uma série de disputas diplomáticas e não tão diplomáticas assim , o mapa acabou se estabilizando com essa região dividida em cinco blocos.

No extremo oeste, um território que hoje corresponde a metade da Venezuela era a porção espanhola da Guiana. No extremo leste, ficava a Guiana Portuguesa, que hoje você chama de Amapá. E então, ensanduichados entre portugueses e espanhóis, ficaram três territórios menores: as Guianas Inglesa (hoje, só Guiana), Holandesa (o Suriname) e Francesa (que permanece com o mesmo nome). Veja o mapa.

O problema: Espanha e Inglaterra nunca concordaram sobre a fronteira entre as suas respectivas Guianas. Quando a Venezuela declarou sua independência da Espanha em 1810 e Guiana, da Inglaterra, só em 1966 , os dois países acabaram herdando essa disputa de suas ex-metrópoles. Disputa que voltou à tona com a manobra mais recente do ditador Nicolás Maduro.

Siga

De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano, 10,5 milhões de eleitores participaram de um plebiscito (ou referendo) sobre esse assunto no último dia 3 dezembro. 95,93% concordaram em anexar uma região chamada Essequibo, que hoje pertence à Guiana, ao território da Venezuela – e conceder cidadania e documento de identidade aos mais de 120 mil guianenses que vivem no território.

Continua após a publicidade

Vamos entender o caso. A Espanha criou a Capitania Geral da Venezuela, em 1777, como uma das subdivisões de seu amplo império colonial. E naquela época, ela delimitou que a capitania incluía o tal território de Essequibo. Um rio homônimo (ou seja, também chamado Essequibo) marcaria a fronteira entre as posses espanholas e as holandesas.

Mapa da América do Sul em 1831 mostrando Venezuela (antiga Guiana Espanhola), Guiana Inglesa ou Britânica, Guiana Holandesa (Suriname), Guiana Francesa e Norte do Brasil
(Norman B. Leventhal Map Center no BPL/Wikimedia Commons)
Continua após a publicidade

No final do século 18, os ingleses invadiram e conquistaram três pedaços da colônia holandesa: Essequibo, Demerara e Berbice. Para a Holanda, sobrou o pedacinho que hoje se chama Suriname. Nesse momento, passou a existir uma Guiana Inglesa entre a Espanhola e a Holandesa. Essa situação acabou oficializada em um tratado assinado em 1814.

O problema é que os britânicos determinam que o território dessa Guiana incluía a região de Essequibo uma fronteira chamada de Linha Schomburgk, nome do explorador que a traçou. E os espanhóis, que na época estavam preocupados demais com o movimento de independência que se alastrava pela América Latina, não deram atenção ao problema básico de que, bem… aquela terra era deles, em tese.

A Venezuela recém-independente passou todo o século 19 contestando o domínio britânico de Essequibo. Em 1899, para pôr um ponto final à questão, organizou-se uma reunião diplomática na França. O resultado foi um documento chamado Laudo Arbitral de Paris, que dava razão aos britânicos e deixava só uma porcentagem minúscula do território disputado com os venezuelanos.

Continua após a publicidade

O comitê que redigiu o laudo consistia em dois representantes da Inglaterra e dois representantes dos EUA (supostamente encarregados de defender os interesses venezuelanos). As discussões eram presididas por um russo, já que a Rússia era uma nação neutra, no papel sem motivo para dar pitaco em um problema sul-americano.

Com o passar dos anos, os historiadores foram levantando evidências de que a Inglaterra manipulou a composição do tribunal: nos bastidores, ela impediu que juízes venezuelanos defendessem o próprio país, por racismo contra os juristas mestiços sul-americanos, e escolheu um árbitro russo falsamente neutro que, na verdade, era favorável a manter boas relações entre Inglaterra e Rússia. O tribunal tinha 90 dias para trabalhar, mas chegou a uma decisão unânime em apenas seis.

Não há muita dúvida, entre acadêmicos, de que essa foi uma decisão enviesada e injusta. A polêmica, claro, é saber se faz sentido ou não revertê-la agora. A Guiana de hoje é uma nação independente da Inglaterra, e a pequena população de Essequibo (cerca de 125 mil pessoas) se identifica como guianense. Ninguém quer um conflito armado que seria catastrófico para a própria Venezuela, afundada num caos socioeconômico.

Continua após a publicidade

Culturalmente, por causa da colonização por países falantes de línguas germânicas, as Guianas não se entendem exatamente como latino-americanas, e têm costumes e culinária mais próximos dos das nações caribenhas que também foram colonizadas por França, Holanda e Inglaterra.

A questão havia permanecido adormecida por décadas até que, em 2015, a petroleira americana ExxonMobil descobriu grandes reservas de petróleo na região e anunciou sua intenção de explorá-las (há um mês, eles iniciaram as operações da terceira plataforma de petróleo na Guiana). A Venezuela, que tem uma rixa com EUA e se opõe fortemente à exploração de recursos naturais por empresas privadas, não gostou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidade
TAGS:
AMÉRICA DO SUL
colônia
guiana
Inglaterra
Venezuela
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).