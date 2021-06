há 66 milhões de anos, um asteroide caiu na Península de Yucatán, no México, onde formou uma cratera de 150 km de diâmetro. O impacto levantou uma grande nuvem de poeira, que barrou parte dos raios solares, levou a uma forte queda de temperatura – e resultou na extinção de 75% de todas as espécies presentes na Terra, incluindo os dinossauros.

Mas um novo estudo, publicado por cientistas do Instituto Smithsonian e de várias universidades americanas (1), sugere que a catástrofe também teve um efeito positivo: levou à formação da Floresta Amazônica. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão analisando amostras de pólen e folhas fossilizadas, anteriores à queda do asteroide.

Elas revelam que, antes do impacto, a paisagem da região era bem diferente, com florestas menos densas, formadas por árvores coníferas (grupo que inclui os pinheiros e as sequoias) e pequenas plantas rasteiras.

