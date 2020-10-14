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História

Bomba da Segunda Guerra explode na Polônia durante operação de desativação

Segundo a Marinha do país, ninguém se feriu durante o incidente. Veja o vídeo.

Por Bruno Carbinatto 14 out 2020, 18h30 | Atualizado em 14 out 2020, 21h15
Bomba da Segunda Guerra explode na Polônia durante operação de desativação
 (Marinha da Polônia - 8ª Flotilha de Defesa Costeira / AFP/Reprodução)
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Bomba da Segunda Guerra explode na Polônia durante operação de desativação Priorizar nos meus resultados Google

Uma enorme bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu na Polônia nesta terça-feira (13), durante uma operação que tentava desativá-la. Segundo a Marinha do país, ninguém se feriu durante o incidente.

A bomba, do tipo apelidado de “Tallboy” (garotão, em inglês), tem seis metros de comprimento e foi encontrada em setembro do ano passado em um canal próximo ao Mar Báltico. Ela foi parar ali após um ataque britânico da Força Aérea Real contra um navio de guerra dos nazistas, em 1945. No episódio, 12 bombas “Tallboy” foram lançadas – uma não explodiu e acabou ficando a 12 metros abaixo da superfície até os dias de hoje.

Com mais de cinco toneladas, esse exemplar de Tallboy era a maior ameaça remanescente da Segunda Guerra Mundial já identificada na Polônia. O país foi um dos principais palcos das batalhas do conflito e, ainda hoje, ainda enfrenta a ameaça escondida de bombas, minas e granadas da época que não estouraram.

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O local da explosão está próximo à cidade de Swinoujscie, e, por isso, 750 pessoas que moravam em um raio de 2,5 quilômetros da bomba tiveram que ser evacuadas durante a operação de desativação. Inicialmente, a Marinha polonesa descartou a ideia de se fazer uma ativação controlada da bomba, temendo que uma ponte vizinha, que fica a cerca de 500 metros do local, fosse destruída durante a explosão.

Os técnicos optaram por tentar um procedimento conhecido como “deflagração” da bomba, em que o material explosivo é queimado e destruído sem que haja a detonação dela. Para isso, utilizaram um dispositivo remoto para furar as camadas exteriores da bomba, enquanto os controladores ficavam longe.

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O procedimento não deu certo, e a bomba explodiu – mas, felizmente, ninguém se feriu e não houve danos às estruturas da cidade . Dessa forma, a ameaça foi considerada “neutralizada” com sucesso pelas autoridades polonesas. 

A cidade de Swinoujscie (que já fez parte do território alemão) foi um importante porto de acesso ao Mar Báltico para os nazistas, e por isso também palco do ataque britânico e de outras ofensivas. As Tallboys, por sua vez, eram utilizadas para explodir em solo e em água e causar mini terremotos que destruíam a área ao seu redor.

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TAGS:
bomba
Polônia
segunda guerra mundial
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