Bomba da Segunda Guerra explode na Polônia durante operação de desativação

Uma enorme bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu na Polônia nesta terça-feira (13), durante uma operação que tentava desativá-la. Segundo a Marinha do país, ninguém se feriu durante o incidente.

A bomba, do tipo apelidado de “Tallboy” (garotão, em inglês), tem seis metros de comprimento e foi encontrada em setembro do ano passado em um canal próximo ao Mar Báltico. Ela foi parar ali após um ataque britânico da Força Aérea Real contra um navio de guerra dos nazistas, em 1945. No episódio, 12 bombas “Tallboy” foram lançadas – uma não explodiu e acabou ficando a 12 metros abaixo da superfície até os dias de hoje.

#Tallboy, the largest unexploded #WWII bomb detonated💣

–

Lt Cmdr G.Lewandowski, 8th Coastal Defence Flotilla: The deflagration process turned into detonation. The object can be considered neutralised, it will not pose any more threat to the Szczecin-Swinoujscie shipping channel. pic.twitter.com/xHkRzAaONn

