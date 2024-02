Em 1963, um grupo de arqueólogos encontrou uma arca cheia de objetos valiosos em Villena, cidade na província de Alicante, sudeste da Espanha. O baú ficou conhecido como “o tesouro de Villena”, e abrange potes, jarros e braceletes feitos de ouro e prata. Segundo o Museu de Villena, onde o tesouro fica guardado, é “um dos conjuntos de peças de ouro mais importantes da Idade do Bronze”.

No meio de tanto luxo, dois artefatos singelos chamaram a atenção dos pesquisadores: uma meia esfera oca, que talvez tenha sido parte do punho de uma espada, e uma pulseira, ambas feitas de um tipo especial de ferro.

A datação dos itens revelou que eles foram fabricados entre 1.400 a.C. e 1.200 a.C., o que entra em conflito com o início do uso de minério de ferro na península Ibérica, que só começou depois de 850 a.C..

Se o começo da extração de ferro da superfície terrestre na região não bate com a idade dos artefatos, talvez o material tenha vindo de outro lugar – mais especificamente, do espaço.

O ferro vindo de meteoritos tem uma diferença importante em sua composição: altos teores de níquel. Em comparação, o ferro da crosta terrestre costuma ter tão pouco desse material que nem é perceptível. Para averiguar a procedência dos objetos, um grupo de pesquisadores conseguiu permissão do Museu de Villena para analisar sua composição.

Eles cuidadosamente coletaram amostras de ambos os artefatos e submeteram o material à espectrometria de massa. Apesar da corrosão, que altera a composição elementar do artefato, os resultados sugerem fortemente que a pulseira e meia esfera sejam feitos de ferro meteorítico.

“Os dados disponíveis sugerem que eles seriam atualmente as duas primeiras peças de ferro meteorítico na Península Ibérica”, escrevem os pesquisadores em seu artigo, publicado no periódico Trabajos de Prehistoria. Isso “é compatível com uma cronologia do fim da Idade Bronze , anterior ao início da produção de ferro terrestre.”

Ignacio Montero Ruiz, principal autor do estudo, afirma que objetos feitos de ferro meteorítico são raros, e a maioria dos exemplares conhecidos deste período está ligada às culturas do Mediterrâneo oriental.

“Os criadores do tesouro provavelmente tiveram acesso a um meteorito caído na área, que lhes permitiu descobrir as propriedades deste material e como moldá-lo”, afirma. Mas, se os tesouros foram trazidos de fora ou produzidos por lá, não dá para saber.

