Rodrigo Rezende e Alexandre Versignassi

Lama

Quem diria, já foi uma das maiores riquezas da humanidade. No Egito de 4 mil anos atrás, quem tivesse um lote de lama nas margens do rio Nilo tinha de pagar tributos ao faraó, já que o solo alagado viraria terreno fértil. Só rolava um problema: como demarcar os lotes dos agricultores se ainda não existia o esquadro para marcar certinho a quina do terreno, com 90o? Foi daí que nasceu a…

Geometria

Os funcionários do faraó deram um jeito: formaram um triângulo com cordas de 3, 4 e 5 metros. Se você fizer o mesmo, vai perceber que um dos cantos é uma quina perfeita. E eles acharam isso antes de Pitágoras, que só descobriria o mesmo em 6 a.C. Era assim, meio por acaso, que a geometria evoluía durante a Idade Antiga. Até que finalmente surgiu alguém para botar ordem na bagunça:

Fractais

São figuras como essa aí atrás, com detalhes infinitos, que não têm como ser explicadas pela geometria tradicional. O jeito então foi criar outra: a geometria fractal. Aí ela serviu para explicar outras coisas infinitamente complexas, como o clima. E passou a fazer parte de uma nova ciência: a Teoria do…

Caos

Flutuação no preço de ações na bolsa de valores, dinâmica dos vulcões, os batimentos do seu coração. Tudo o que funciona de um jeito aleatório, caótico, entra nessa matemática. Mas intrigante mesmo é o objeto em que o matemático Alan Hastings, da Universidade da Califórnia, aplicou a teoria: o comportamento de caranguejos que vivem na lama. Pois é: da lama ao caos, do caos à lama.