Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
História

Encontrado “creme” para o rosto usado por nobres chineses há 2.700 anos

Feita de gordura animal e um composto de calcário chamado "leite de lua", a mistura é o indício mais antigo do uso de cosméticos entre homens na China

Por Bruno Carbinatto 9 fev 2021, 19h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h34
.
 (Dr. Bin Han/University of Chinese Academy of Sciences/Divulgação)
Continua após publicidade
Encontrado “creme” para o rosto usado por nobres chineses há 2.700 anos Priorizar nos meus resultados Google

A rotina de skincare de alguns nobres chineses que viviam há 2.700 anos incluía o uso de um sofisticado creme para o rosto – adotado, inclusive, por homens. Pesquisadores encontraram uma jarra de bronze contendo a mistura feita com gordura de animal e uma rara substância conhecida como “leite de lua” ou “leite de caverna”, um creme branco encontrado em algumas rochas de determinadas cavernas.

O recipiente foi descoberto em escavações em um sítio arqueológico chamado Liujiawa, no norte da China. O local foi a capital de um pequeno estado independente chamado Rui durante o chamado Período das Primaveras e Outonos (entre 770a.C. e 476 a.C), que terminou com unificação do país sob a dinastia Qin. O produto havia sido enterrado juntamente com um homem adulto que os historiadores acreditam ser da classe aristocrática (a elite da época), há cerca de 2.700 anos. Além da jarra, estavam com o defunto armas de bronze e outros itens relacionados a nobreza.

Dentro do recipiente de bronze, que ainda estava lacrado, os cientistas da Universidade da Academia Chinesa de Ciências em Pequim encontraram uma substância cremosa, com tom branco-amarelado. A suspeita de que seria algum tipo de cosmético veio naturalmente – sabe-se que o uso de cremes e outros produtos já existia há milênios na China, embora não se tenha certeza quando a prática tenha surgido. Análises químicas posteriores confirmaram: se tratava de um creme composto por dois ingredientes principais, anunciaram os pesquisadores na revista científica Archaeometry.

Continua após a publicidade

O primeiro era gordura de origem animal, possivelmente de um ruminante (como um boi, por exemplo). O segundo era um composto conhecido como “leite de lua”, um líquido branco que contém carbonato de cálcio e pode ser formado em determinadas cavernas de calcário. 

Siga

A mistura deixaria branco o rosto de quem usasse, como uma maquiagem, e provavelmente tinha propriedades de hidratar a pele e absorver oleosidade e suor. Além disso, é possível que o creme carregasse um poder simbólico. Tanto porque era raro e exclusivo da nobreza – diferenciando-os do povo comum -, como porque as cavernas eram consideradas um tanto místicas pelas crenças da época – e alguns minerais, associados a poderes mágicos.

Continua após a publicidade

Outros estudos já encontraram indícios parecidos dessa prática na mesma época, o que indica que havia uma indústria nascente de cosméticos naquela civilização. Esse é, no entanto, registro mais antigo de um nobre homem chinês usando um tipo de cosmético. Já se sabia, porém, que as mulheres da nobreza chinesa usavam artimanhas para colorir seus rostos há mais de três mil anos atrás. Não é exclusividade do país: outras culturas também utilizavam cosméticos e “maquiagens” para diversas finalidades, como para rituais religiosos ou para marcar distinções sociais. Exemplo disso são os egípcios, que podem ter começado a prática há mais de quatro mil anos (as marcações são incertas), além de várias culturas indígenas espalhadas pelo mundo.

Publicidade
TAGS:
arqueologia
China
cosmético
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).