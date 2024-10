Encontrado submarino que afundou durante a Segunda Guerra, veja fotos

No final de 1943, o submarino britânico HMS Trooper estava patrulhando o Mar Egeu com 64 homens a bordo. Com pouco menos de dois anos em atividade, a embarcação já havia afundado um navio-tanque, um mercante, um veleiro e um submarino, todos italianos, além de ter danificado dois outros navios inimigos.

A última missão do HMS Trooper foi uma secreta: eles levaram três agentes secretos e um tesouro de suprimentos até a Ilha de Evia, na costa oeste da Grécia. Depois disso, foi enviado para patrulhar um grupo de ilhas chamado Dodecaneso, que agora fazem parte da Grécia, mas estavam ocupadas pela Itália na época.

O submarino deveria ter retornado em 17 de outubro, no Líbano, mas nunca mais foi visto. Três dias depois, sem ter respostas e nenhuma comunicação, a Marinha Real Britânica considerou-o definitivamente perdido. Seu desaparecimento foi um mistério da Segunda Guerra Mundial durante as últimas oito décadas – até agora.

O submarino foi encontrado no Mar Icário, próximo a uma ilha grega, por uma equipe comercial de caçadores de naufrágios, liderada pelo mergulhador Κostas Thoctarides. Segundo ele, os destroços estão a 250 metros de profundidade e foram encontrados a partir do uso de sonar, e depois foram explorados por meio de “drones aquáticos”.

O submarino está quebrado em três partes: a proa, a meia-nau e a popa. Para os pesquisadores, esses danos sugerem que a embarcação sofreu um “afundamento muito violento”, provavelmente causado por uma mina submarina alemã, como afirma Thoctarides em um comunicado. Essa teoria é ainda apoiada por registros históricos, que indicam que um lança-minas alemão havia colocado 287 minas na mesma área pouco antes da chegada do Trooper.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Ao longo das últimas décadas, catorze expedições já haviam sido realizadas para procurar pelo submarino, mas em outra região. Isso porque em um livro de memórias, um militar britânico descreveu um encontro com um submarino – que ele acreditava que fosse o Trooper – em outubro de 1943. Esse encontro teria acontecido perto das ilhas de Leros, Kalymnos e Kos, e era lá que as buscas se concentravam.

Já a equipe de Thoctarides começou por outro caminho: eles pesquisaram a localização de campos minados alemães no mar Egeu, e perceberam que os alemães haviam colocado cinco campos minados ao norte de Donoussa apenas alguns dias antes de o Trooper ser enviado para patrulhar a região. Foi lá que encontraram o submarino perdido, depois de catorze expedições frustradas.

“A proa e a popa estão bem próximas uma da outra. Já a torre de comando do submarino se separou e está localizada um pouco mais longe.”, disse Thoctarides, em entrevista à Dive Magazine. “A cena é bem sinistra”, acrescenta.

Thoctarides reforçou, no comunicado, que não realizou nenhuma intervenção ou perturbação na embarcação, pois ela é um “túmulo de guerra”. “Estou ciente há muitos anos do esforço extenuante da equipe de pesquisa grega para localizar o naufrágio do submarino e agora estou muito satisfeito e animado com o fato de seus esforços terem sido recompensados.”, comentou, no mesmo comunicado, o capitão da Marinha Real Britânica Richard Wraith, cujo pai era o capitão do HMS Trooper. “Espero que qualquer familiar daqueles que se perderam com meu pai possa usar a localização definitiva do Trooper como um ponto focal para ajudar a enterrar as memórias de seus entes queridos.”

Veja abaixo o vídeo produzido pela expedição de Thoctarides:





Continua após a publicidade

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.