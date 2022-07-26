Fortaleza de 2 mil anos pode fazer parte da cidade perdida de Natounia

Uma fortaleza de pedra encontrada no Iraque pode ser parte de Natounia, uma cidade perdida do Império Parta que se estendia pelo Oriente Médio há aproximadamente 2 mil anos.

A fortaleza de Rabana-Merquly foi construída nas encostas do Monte Piramagrun, na Cordilheira de Zagros, onde hoje fica o Iraque. Ela compreende fortificações de quase quatro quilômetros de extensão e dois assentamentos menores.

O lugar foi alvo de campanhas de escavação entre 2009 e 2022, além de ter sido registrado em fotografias com a ajuda de drones. As estruturas sobreviventes incluem restos de edifícios que podem ter servido de quartel e um complexo religioso.

Rabana-Merquly fica na antiga fronteira oriental de Adiabene, governada por uma dinastia local e dependente do Império Parta. Era um dos principais centros regionais do Império, segundo pesquisadores que estudaram o local. As descobertas foram publicadas na revista Antiquity.

Continua após a publicidade

Acredita-se que a fortaleza tenha sido usada para realizar comércio com vizinhos, manter relações diplomáticas ou exercer pressão militar. “O esforço considerável que deve ter sido feito para planejar, construir e manter uma fortaleza desse tamanho aponta para atividades governamentais”, explica Michael Brown, da Universidade Heidelberg (Alemanha), em comunicado.

Continua após a publicidade

A cidade perdida

Rabana-Merquly pode fazer parte da antiga cidade de Natounia, ou Natounissarokerta. Só sabemos que a cidade existiu graças a sete moedas datadas do século 1 a.C. “Natounissarokerta” é uma junção de Natounissar, o fundador da dinastia Adiabene, e de uma palavra parta que significa“fortificação” ou “fosso”.

Continua após a publicidade

Segundo o novo estudo, os relevos na parede de entrada da fortaleza poderiam retratar o próprio Natounissar ou um descendente direto do fundador. Estas imagens são semelhantes a outras encontradas a 230 quilômetros da antiga cidade de Hatra – outro local rico em vestígios do Império Parta.

Continua após a publicidade

Brown afirma que as últimas investigações oferecem pistas importantes sobre sobre a história parta. Ainda há pouco conhecimento sobre ela, apesar de o império ter sido uma grande potência no antigo Oriente.