O Império da fé

Mar de fiéis

A religião islâmica reúne uma em cada cinco pessoas no mundo e ganha fiéis como nenhuma outra. Mais de 2 milhões deles passam por ano na planície de Arafat, na Arábia Saudita, próximo a Meca, a cidade mais sagrada dos muçulmanos. Ao meio-dia, todos param suas atividades para rezar

O Centro do Mundo

A Grande Mesquita de Meca é o local mais sagrado do Islã e destino obrigatório de todos os fiéis em condições de viajar até lá. É em direção a ela que os muçulmanos se viram durante as preces. A construção abriga a Pedra Negra, que, segundo a lenda, foi dada a Adão para que ele obtivesse perdão pelos seus pecados

Irmãos em luta

O islamismo reúne centenas de etnias diferentes, muitas vezes em conflito. Um exemplo são os curdos. Espalhados pela fronteira entre Iraque, Irã e Turquia, sofrem com a perseguição de governos e com rixas internas. Aqui, curdas vão a um casamento adornadas com fuzis, para defender a família no caso de uma briga entre clãs

Terra de aflição

Poucos países passaram por tantos sofrimentos como o Afeganistão. Em mais de 20 anos de guerra civil, o país enfrentou invasões da Rússia e dos Estados Unidos, as duas principais potências militares do mundo. No intervalo dos bombardeios, a população provou a versão mais extrema do islamismo, em que as mulheres eram proibidas de trabalhar e de sair às ruascom o rosto descoberto

Mulheres escondidas

As jovens beduínas vestem esta cobertura facial para se esconder de todo homem que não seja da família. A liberdade concedida ao sexo feminino é maior que há algumas décadas. Três em cada quatro mulheres da Arábia Saudita freqüentam escolas e milhares têm diploma universitário. Mas a palavra do homem ainda é definitiva e elas estão sujeitas a um rígido código de conduta que as impede até de dirigir

Beleza até no chÃo

Nenhuma região está tão associada à produção de tapetes como a Pérsia, atual Irã, onde estas peças secam após a lavagem. O conhecimento de tintas e estilos desenvolvido durante séculos até hoje encanta pessoas em todo o mundo. Os menores são usados pelos muçulmanos para delimitar a área de oração. Segundo o Corão, “ricos tapetes de beleza” aguardam o fiel do islamismo no paraíso

Padrões perfeitos

Para os muçulmanos, Deus é a única entidade que pode criar vida. Por esse motivo, os artesãos islâmicos não representam animais ou seres humanos em suas obras. Em compensação, criaram uma arte sofisticadíssima com uma mistura única de padrões abstratos, cores fortes e citações do Corão