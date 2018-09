O náufrago real

Fabiana Mioto

Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, conta a história de um homem que se vê de repente náufrago numa ilha. Pouca gente sabe, no entanto, que a obra de Defoe foi inspirada na história real do corsário escocês Alexander Selkirk, abandonado por seu capitão, no início do século 18, na ilha de Juan Fernandez, na costa do Chile. Diana Souhami, em A Ilha de Selkirk – A Verdadeira História de Robinson Crusoé (Ediouro), faz o relato dos quatro anos que Selkirk passou sozinho nessa ilha e da sua solitária luta pela sobrevivência.