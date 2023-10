Qual é a pessoa mais famosa de todos os tempos? O MIT descobriu.

Em 2013, o projeto Pantheon, do MIT, desenvolveu uma métrica para determinar fama, o Índice de Popularidade Histórica (HPI). Ele considera dados como os números de views, traduções e edições das páginas da Wikipedia de 70 mil famosos.

A Wikipedia mais acessada, obviamente, é a anglo-saxã (e é fato que a edição em inglês é a melhor de todas, tanto em no número de artigos como na qualidade das informações).

Mas a maior parte da população mundial não fala inglês, e seria um erro julgar a popularidade de uma figura histórica se pautando apenas pelas métricas de seu artigo ianque. Por isso, o pessoal do MIT tomou o cuidado de coletar dados dos verbetes em outras línguas também.

No gráfico abaixo, você vê os dez homens e mulheres no top 10 do ranking em 2023. É importante separar o dado por gênero porque as mulheres, em geral, são muito menos pesquisadas que os homens. Pela maior parte da história, afinal, o machismo generalizado impediu que elas assumissem posições de poder e influência. Quando se considera o ranking sem essa distinção, a primeira mulher aparece na 33ª posição.

Continua após a publicidade