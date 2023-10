Os artigos mais inusitados da Wikipédia

Atualizado em 2 out 2023, 23h04 - Publicado em 2 out 2023, 23h01

A Wikipédia possui mais de 60 milhões de verbetes, em 303 idiomas. É sem dúvida o maior acervo de conhecimento compartilhado e de fácil acesso no mundo. A alegria de muitos estudantes – e a tristeza de alguns professores.

Acha-se de tudo por lá – mesmo. Há desde artigos bobos (como um que discute a orientação correta do papel higiênico; fizemos uma lista com esse e outros textos curiosos) até verbetes sérios, relevantes e com curadoria constante: são os chamados “artigos vitais“, que possuem até um núcleo de projeto próprio dentro da Wiki.

E existem também os Unusual articles (ou “artigos peculiares”, em português), considerados os mais estranhos e curiosos dentro da enciclopédia. Segundo a lista que os descrevem, são verbetes de assuntos verificáveis e que trazem valiosas contribuições para a comunidade – mas que, de tão inusitados, dificilmente encontrariam espaço numa enciclopédia convencional (alô, Barsa!).

A lista pode ser esquisita, mas não é bagunçada. Para o artigo entrar na lista de unusuals, ele precisa atender a alguns dos critérios estabelecidos pela página. Dentre eles, ser bem documentado por sua notoriedade inesperada ou ser alvo de um culto; ser uma clara anomalia ao senso comum; ser considerado divertido, embora sério, ou ser algo que uma pessoa razoável não esperaria encontrar em uma enciclopédia-padrão.

Os artigos são separados em diversas categorias, que por sua vez, possuem subcategorias. Os que possuem uma estrela do lado indicam um artigo em destaque, enquanto os com sinal de “+” apontam um bom artigo, segundo os colaboradores da Wiki.



Abaixo, preparamos um pequeno guia dos assuntos que você vai encontrar na lista. Boa leitura 😉



Um almanaque do futuro

Na categoria de Ciências, vamos começar com o artigo sobre a falta de rodas ou hélices na locomoção de seres vivos. O texto (bem grande, vale dizer), reúne algumas explicações do por quê, apesar de vários organismos serem capaz de “rolar”, não existem mecanismos biológicos similares a rodas (como a que nós, seres humanos, inventaram). Se você nunca tinha parado para pensar nisso, fique tranquilo – a gente também não.



Você por acaso ouve um som parecido com um zumbido baixo e contínuo – mas que ninguém mais ouve? Bom, talvez você não esteja maluco. Existe um artigo sobre isso também, tentando explicar esse fenômeno (que, aparentemente, não é um fenômeno único; há diferentes exemplos, dependendo do local em que ele foi relatado).

Quem não gosta de pensar no futuro deve passar longe do artigo sobre a linha do tempo do futuro distante. À la Doctor Who, a página é uma espécie de almanaque, que contém algumas previsões que vão desde a conclusão da “Pirâmide do Tempo” até o congelamento do núcleo da Terra, daqui 4 bilhões de anos.

(A Pirâmide do Tempo, diga-se, é um projeto de arte alemão, iniciado em 1993, que vai utilizar 120 blocos de concreto. A ideia do artista Manfred Laber é dar uma noção da passagem do tempo: só um bloco é adicionado por década; a pirâmide, então, só ficará pronta em 3193.)

A história fantasma

Nas categorias de História e Linguagem, você poderá entrar em contato com “As Defenestrações de Praga”, uma série de incidentes em que manifestantes jogavam nobres ou políticos pela janela. Um desses episódios, inclusive, foi o estopim para a Guerra dos Trinta Anos, no século 17, que envolveu vários países europeus.

Em um ótimo exemplo de metalinguagem, a Wikipédia tem um artigo sobre o Codex Seraphinianus, uma enciclopédia com cerca de 400 páginas – e mais de mil desenhoss. Mas só tem um problema: ela fala sobre um mundo fictício, escrito em um idioma indecifrável, que não existe. Vai entender.



Um outro artigo curioso (para dizer o mínimo) é sobre a hipótese do tempo-fantasma. Essa é uma teoria da conspiração criada pelo alemão Heribert Illig em 1991, que defende que todo o sistema de datação da nossa história é, na verdade, uma grande farsa.

De acordo com Illig, para legitimar a ascensão do Imperador Otão III ao Sacro Império Romano, Otão e os papas Silvestre II e Constantino VII teriam conspirado para criar o famoso sistema Anno Domini (que marca como ano 1 o início da era cristã, ou era comum). A “hipótese” defende que o que ano de 2023, na verdade, seria o ano de 1725.

1001 utilidades

Quando entramos nas categorias de Tecnologias e Invenções humanas, as coisas ficam realmente peculiares. O artigo Canard Digérateur, (“pato digestivo”), por exemplo, descreve um pato mecânico construído em 1764, pelo francês Jacques de Vaucanson. O objetivo do autômato era simular o processo de um pato comer e defecar (apesar dele não necessariamente conseguir digerir os alimentos).

Outra página fala sobre aquela sensação de raiva ao tentar abrir um pacote – e falhar miseravelmente. Chamada de Wrap rage (algo como “raiva de embalagem”), o artigo mostra as dificuldades de se abrir diferentes tipos de embalagens, as lesões que podem acontecer e até dicas de como abrir presentes da melhor forma.

Convenhamos: um verbete útil.



O artigo Useless machines (“máquinas inúteis”) contém histórias sobre máquinas cujo único objetivo é… se auto-desligar. Pois é: a engenharia a serviço da inutilidade, como no aparelho do vídeo abaixo:

Beisebol, máquinas de Fax e o funeral da Wikipédia



Na seção de Esportes, há um artigo sobre metáforas sexuais possíveis de se fazer utilizando um jogo de beisebol. Se você nunca entendeu o que um americano quis dizer com “chegar à terceira base” com alguém, eis a resposta (sexo oral e/ou tocar nas genitálias de alguém, caso não queira abrir o verbete).



Extreme ironing descreve um “esporte radical”, que mais parece ter saído diretamente dos Flintstones. Nessa modalidade, você vai levar seu ferro e sua tábua de passar roupa para locais remotos e difíceis de serem acessados, para… passar roupa. Quem nunca pensou em desamassar camisetas na encosta de um penhasco?



Com uma pitada de humor negro, é possível de encontrar na categoria Morte um artigo bem especifico sobre a chamada Montanha-russa da Eutanásia. Sim, é isso mesmo que você está pensando. A Euthanasia Coaster é o conceito (e o design) de uma montanha-russa projetada especialmente para matar todos os seus passageiros. O Jigsaw, de Jogos Mortais, ficaria orgulhoso.



Máquinas de fax já tiveram os seus dias de glória. Mas se engana quem pensa que elas serviram apenas para trocar documentos. Bom, pelo menos de acordo com o artigo Faxlore, termo criado em 1974 para falar sobre tudo o que as pessoas trocavam por meio dos aparelhos: poesia, arte, fofocas – e spams.

Segundo o verbete, o fax impulsionou notícias falsas e lendas urbanas, como o da tatuagem Blue Star, que falava dizia que o ácido presente em algumas tattoos de estrela azul viciava crianças em LSD. Prova de que as fake news já eram comuns bem antes das correntes de e-mail e de WhatsApp.

E, como tudo que é bom tem seu fim, a própria Wikipédia possui um artigo falando sobre o fim dela mesma. Em Predictions of the end of Wikipedia, o artigo reúne informações e previsões sobre quando a plataforma vai morrer.

Dentre as possibilidades, as previsões sugerem uma falta de controle do conteúdo e dos editores da página, que poderia levar a uma crise. Outras apontam que o surgimento de outras enciclopédias online ou projetos de inteligência artificial (alô, ChatGPT) poderiam representar a ruína da Enciclopédia Livre. Nós da redação da Super, fãs assumidos da comunidade da Wiki, torcemos para esse artigo esteja errado.

