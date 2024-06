Sherlock Holmes no Brasil? Entenda quem foi Rodolphe Reiss

Rodolphe Archibald Reiss foi um pioneiro na criminologia. Esse químico suíço-alemão fundou a primeira escola de ciências forenses do mundo, na Universidade de Lausanne, e suas investigações na época da 1ª Guerra Mundial lhe renderam comparações a um personagem famoso da época: o detetive Sherlock Holmes.

Criado pelo escritor escocês Arthur Conan Doyle, Holmes utilizava o método científico e a lógica dedutiva em suas investigações – e se tornou tão popular que algumas pessoas chegaram a acreditar que ele fosse uma pessoa real. O personagem, é claro, nunca existiu, mas os fãs de Reiss encontram nele um Holmes de carne e osso.

Reiss visitou o Brasil em 1913, quando ele já era famoso. Convidado pelo então Secretário de Justiça de São Paulo, Sampaio Vidal, o criminologista passou três meses ensinando policiais paulistas a registrar as cenas dos crimes e usar fotografias nas apurações.

O crime compensa (pelo menos para o investigador)

O Sherlock Holmes da vida real não veio para o Brasil só para curtir o clima e fumar seus charutos. Ele recebeu 40 mil libras pelos seus serviços, o que hoje, corrigindo pela inflação, seria uma bolada maior que 4 milhões de libras – cerca de R$ 27 milhões. Eram décadas de salário por um trabalho de três meses.

Alguns imigrantes que chegaram no Brasil no início do século 20 montaram laboratórios clandestinos para falsificar moedas, cédulas de dinheiro e selos. Reiss também ensinou os criminalistas de São Paulo a prestar atenção e identificar esses golpes.

Desvendando crimes na Pauliceia desvairada

Outra coisa que Reiss introduziu foi a coleta de impressões digitais. Ao observar a cena de um assassinato no bairro do Carandiru, na zona norte de São Paulo, o Sherlock Holmes da vida real logo percebeu que o crime tinha ocorrido após uma luta, com tentativa de estrangulamento.

Aqui, ele deu mais uma de suas lições para a polícia civil de São Paulo: preservar e isolar o local do crime, para analisar tudo sem interferência externa. Reiss conseguiu ligar impressões digitais coletadas na cena a um homem que tinha discordado do assassinado em relação à venda de um animal. Bingo.

A maioria das investigações de Reiss no seu período com a polícia de São Paulo tinham a ver com imigrantes, especialmente europeus. Para Regina Celia de Sá, uma pesquisadora que abordou a vinda de Reiss a São Paulo em seu doutorado, isso tem a ver com racismo.

Em entrevista ao Jornal da USP, ela explicou que os poucos processos envolvendo brasileiros negros mostram como essas pessoas muitas vezes não tinham direito a defesa, sendo condenadas de cara. Se a polícia se dava ao trabalho de apurar um crime, provavelmente o autor era branco.

Depois que visitou o Brasil, Reiss foi chamado pela Sérvia para registrar, com sua câmera, os crimes de guerra cometidos pelo exército austro-húngaro na 1ª Guerra Mundial. Ele foi uma das primeiras pessoas a investigar atrocidades desse tipo com fotos e coletando depoimentos das vítimas. Não bastava ser o Sherlock Holmes, ele queria fazer um bico para o Tribunal de Haia, também.

