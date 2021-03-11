Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
História

Testes nucleares da França na Polinésia afetaram mais de 100 mil pessoas, revela estudo

O país conduziu quase 200 explosões em um intervalo de 30 anos. Novo relatório mostra como governo omitiu dados e subestimou os impactos na saúde dos habitantes do arquipélago.

Por Bruno Carbinatto 11 mar 2021, 19h26 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h35
Uma nuvem em forma de cogumelo após a explosão de uma bomba atômica francesa sobre o atol de Mururoa, em 1971.
 (Galerie Bilderwelt/Getty Images)
Continua após publicidade
Testes nucleares da França na Polinésia afetaram mais de 100 mil pessoas, revela estudo Priorizar nos meus resultados Google

Entre os anos 1960 e 1990, a França realizou testes nucleares nas ilhas da Polinésia Francesa, um território do país localizado no Oceano Pacífico. Mas o impacto deles à saúde dos habitantes do arquipélago era algo desconhecido – até agora.

Segundo cálculos de um novo relatório independente, cerca de 110 mil pessoas foram afetadas pelos níveis de radiação dos testes. O número quase equivale à população da Polinésia Francesa na época em que as explosões aconteceram (125 mil habitantes).

A conclusão é do projeto Moruroa Files, uma colaboração internacional de cientistas de dados, pesquisadores de segurança ambiental, jornalistas investigativos e organizações não governamentais que passou dois anos analisando mais de duas mil páginas de documentos do governo francês que, antes, estavam sob sigilo.

Os testes nucleares da França começaram em 1966 nos atóis (ilhas) de Moruroa e Fangataufa, na Polinésia Francesa. O programa militar era secreto e assim seguiu por 30 anos, durante os quais 197 testes aconteceram. O projeto foi descontinuado após protestos sobre a falta de transparência do governo francês. Durante todo esse tempo, os reais impactos na população local, nos trabalhadores do projeto e nos soldados franceses envolvidos nos testes ficaram escondidos da opinião pública.

Siga

Além da análise dos documentos recém-divulgados ao público, a colaboração investigativa internacional também entrevistou 50 pessoas na França e na Polinésia Francesa (como cientistas, militares e polinésios). Os pesquisadores criaram modelos computacionais para reconstruir os testes e tentar entender até que ponto a radiação envolvida pode ter afetado os moradores do arquipélago.

Continua após a publicidade

Antiga suspeita

As suspeitas de que os impactos dos testes eram maiores do que o que foi oficialmente divulgado não é nova. Nas últimas décadas, a Polinésia Francesa viu os níveis de câncer em sua população crescerem acima do normal. O governo francês foi pressionado a investigar, mas não assumiu a culpa totalmente: em 2006, a Comissão Francesa de Energias Alternativas e Energia Atômica calculou a quantidade dos níveis da radiação e concluiu que cerca de 10 mil pessoas tinham sido afetadas diretamente – menos de 10% do número relevado pelo novo estudo.

Em fevereiro, o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, ligado ao governo francês, publicou um relatório afirmando não haver dados suficientes para correlacionar os casos de câncer no arquipélago aos testes nucleares, mas que pesquisas do tipo deveriam continuar.

Continua após a publicidade

O Moruroa Files estima que, somente no teste da bomba nuclear Centaure, em 1974, toda a população da ilha Tahiti (a maior da Polinésia Francesa) e das Ilhas de Sotavento – um equivalente a 110 mil pessoas – foi exposta a um nível de radiação de 1 millisieverts, o suficiente para causar danos à saúde. Pela lei francesa, o valor e o mínimo exigido para que o Estado tenha que pagar algum tipo de indenização.

Outras detonações, como a da bomba Aldébaran, em 1966, foram ainda mais severas. Em alguns lugares, pessoas foram expostas a 5 millisieverts de radiação.

Até hoje, porém, somente 454 pessoas receberam algum tipo de indenização do governo francês pelos danos causados pelos testes. A  maioria trabalhava como soldado ou em algum cargo do governo – apenas 63 eram habitantes da Polinésia Francesa sem relação direta com os testes. E não foi por falta de pedidos.

Continua após a publicidade

Segundo o relatório, Cerca de 80% das solicitações de indenização foram negadas pelo governo francês sem uma justificativa sólida. O estudo cita entrevistas com diversas pessoas que têm casos de câncer na família, mas não conseguiram acesso à compensação do governo e desistiram de tentar.

A equipe também calculou que a Comissão Francesa de Energias Alternativas e Energia Atômica subestimou os níveis de radiação aos quais os polinésios foram expostos em até três vezes, dependendo da região do arquipélago. Na investigação oficial de 2006, por exemplo, os cientistas franceses consideraram que os habitantes bebiam apenas água do rio e não consumiam a proveniente da chuva, que era mais contaminada. Isso, porém, foi um erro, já que muitos dependiam dessa fonte da água para viver – e foram, consequentemente, mais expostos à radiação.

O relatório dedica ainda uma seção inteira para mostrar como autoridades francesas sabiam mais do que o divulgado oficialmente sobre os riscos e consequências dos testes, mas escolheram omitir propositalmente essas informações nos últimos anos. Em um e-mail de 2017 ao qual a equipe jornalística teve acesso, o Ministério da Defesa da França admite que, dos cerca de 6.000 funcionários que residiram nos atóis de Moruroa e Fangataufa entre 1966 e 1974, cerca de um terço deles (2.000 pessoas) “tem ou terá câncer induzido por radioatividade”. A mensagem também estimou que o montante a pagar a título de indenização “aumentaria, portanto, em […] 100 milhões de euros”. Contatado pelos jornalistas, o órgão negou que tenha feito essa estimativa.

Continua após a publicidade

Leucemia, linfoma, câncer em órgãos como tireoide, pulmão, mama e estômago são consequências dos testes que ainda estão altamente presentes na população da Polinésia Francesa, segundo os jornalistas investigativos que coletaram as entrevistas do relatórios. Várias pessoas que deram o seu depoimento, vale dizer, eram crianças na época dos testes. O governo francês ainda não se pronunciou oficialmente sobre os novos achados, e não está claro se o relatório impactará nos processos de indenização aos polinésios.

 

 

 

 

Publicidade
TAGS:
ARMAMENTO NUCLEAR
BOMBA NUCLEAR
França
POLINÉSIA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).