Cara a Cara feminista: versão do jogo tem Marie Curie, Frida e até Malala

É ruivo? Tem olhos azuis? É homem ou mulher? Usa chapéu? Quem jogou Cara a Cara na infância sabe de cor o roteiro de perguntas para adivinhar quem é o personagem misterioso do seu oponente.

Agora, o jogo está prestes a ganhar uma nova versão – feminista. A designer polonesa Zuzia Kozerska-Girard está desenvolvendo uma variação do Guess Who? (nome do Cara a Cara em inglês), em que as personalidades do tabuleiro são, na verdade, mulheres notáveis da história e da atualidade, como a artista Frida Kahlo, a ativista Malala Yousafzai, a astronauta Valentina Tereshkova e a aviadora Amelia Earhart. O Who’s She? (“Quem é ela?”, em português) traz, no total, 28 mulheres que representam diversas profissões, nacionalidades e idades.

–

A ideia é que, em vez de perguntar sobre a aparência das personagens, as questões sejam direcionadas aos feitos delas: ganhou algum Nobel? Fez alguma descoberta? Era uma espiã? Para cada personagem há um cartão com fatos divertidos e interessantes sobre sua vida. “Os triunfos, as aventuras, descobertas e invenções dessas mulheres vão inspirar você a sonhar alto e assumir riscos”, diz Zuzia no site que criou para divulgar o jogo.

No início de novembro, uma campanha entrou no ar com o objetivo de arrecadar dinheiro para desenvolver o Who’s She?. A meta inicial era reunir 17 mil dólares. Oito dias antes da campanha acabar, o projeto já angariou quase 350 mil dólares.

A chegada do jogo à casa do comprador (ou compradora) varia de acordo com a quantia doada – quanto mais você doou, mais rápido vai poder jogar. Os primeiros lotes serão enviados já em dezembro e os outros, até abril de 2019, no máximo.

–

De acordo com a criadora, a proposta é que todo mundo jogue, independentemente do sexo. “Todos nós precisamos conhecer essas mulheres. O jogo é uma ótima fonte de inspiração e diversão para jovens, crianças e adultos”, garante. E aí, animado(a) pra brincar?