Você sabe lutar pelo que quer? Eu achava que sabia, até conhecer a Bruna. Estou falando da Bruna Sanches, uma designer com inteligência fora de série, e que acaba de assumir o comando do departamento de arte da SUPER. Ela nasceu querendo trabalhar com revistas. Então fez faculdade de design e, bem antes de terminar, arrumou um emprego na Abril. Não como designer, mas como recepcionista – para ficar fisicamente próxima das redações, e ver se rolava alguma oportunidade.

Rolou. A Bruna viu que uma das publicações da empresa estava abrindo um processo seletivo para estágio na área dela. Então foi direto ao RH para mostrar seu interesse cara a cara – seu interesse e seu portfólio (a coleção de trabalhos que serve de currículo para os designers). O RH gostou. O editor da publicação também. E 45 dias depois de ter começado na recepção ela recomeçava na empresa, agora como designer.

Dali em diante, a Bruna fez carreira no mercado editorial, dentro e fora da Abril. Nos últimos anos, chefiou a arte da Mundo Estranho, uma das publicações mais criativas do planeta. E agora ela aporta na SUPER, no lugar de Fabricio Miranda – outro gênio do design, que antes de nos deixar conduziu por meses seu processo de sucessão, aplainando o terreno para a chegada da Bruna. Valeu, Fabricio. Seja mais do que bem-vinda, Bru.

O mais importante nessa transição foi a mudança de boa parte da equipe de arte. Neste ano, ainda na gestão do Fabricio, estreou a Juliana Caro. Mais do que uma designer, a Ju é uma artista plástica com talento ímpar para trabalhos manuais e fotografia.

Outra que também tinha a SUPER como objetivo desde a adolescência era a Yasmin Ayumi, que chegou no mês passado. Conheci pouca gente tão dedicada. A reportagem sobre o Sirius, o acelerador de elétrons em Campinas (SP), é uma prova viva disso. Ela foi pessoalmente vasculhar a megaestrutura, e só voltou depois de juntar as centenas de informações necessárias para um infográfico tão bonito quanto preciso (veja aqui). Junto com a Yas, por sinal, a Bruna trouxe a Daniela Tiemi, estagiária de arte que começa a seguir os passos da mestra. Força, Dani.

Da equipe anterior, aliás, fica a nossa Leonardo da Vinci: Tainá Ceccato – uma profissional capaz de se destacar em qualquer área. Arquiteta formada pela Unicamp, ela decidiu enveredar pelo design gráfico. Mas começou aqui com vídeo, em 2016: a Tainá é a responsável pela arte do Dois Minutos Para Entender, uma série premiada internacionalmente. Como se não bastasse, ela traz ideias certeiras para as capas da revista, e tem uma sensibilidade transcendental – que você pode conferir aqui. Valeu, Tai.

Obrigado a todas. Que estas páginas sirvam de palco para o talento de vocês.