Resposta do puzzle – 2 de agosto

Na newsletter de 2 de agosto, a SUPER perguntou:

De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode ter R$ 25 na carteira – apenas com moedas de R$ 1 e cédulas de R$ 5 e R$ 10?

São 12 formas diferentes. Para entender como isso é possível, vamos por partes.

Primeiro, ainda que seja pouco provável, devemos considerar que a pessoa do problema pode levar no bolso 25 moedas de R$ 1. Outra forma um tanto menos barulhenta de reunir a mesma quantia é ter 5 notas de R$ 5. As demais combinações são um tanto mais complexas, por isso, vamos listá-las abaixo.

2 notas de R$ 10 + 1 nota de R$ 5

2 notas de R$ 10 + 5 moedas de R$ 1

1 nota de R$ 10 + 3 notas de R$ 5

1 nota de R$ 10 + 2 notas de R$ 5 + 5 moedas de R$ 1

1 nota de R$ 10 + 1 nota de R$ 5 + 10 moedas de R$ 1

4 notas de R$ 5 + 5 notas de R$ 1

3 notas de R$ 5 + 10 moedas de R$ 1

3 notas de R$ 5 + 1 nota de R$ 5 + 5 moedas de R$ 1

2 notas de R$ 5 + 15 moedas de R$ 1

1 nota de R$ 5 + 20 moedas de R$ 1

Ao todo, portanto, são 12 maneiras. Confuso? Passar a conta no crédito é (quase) sempre uma opção.