Resposta puzzle 10/01

Considere que um adulto come o dobro de comida que uma criança. Se um adulto e uma criança conseguem comer um cachorro quente e meio em um minuto e meio, quantos cachorros quentes 6 adultos conseguem comer em 6 minutos?

Resposta:

Enquanto uma criança come meio cachorro quente, um adulto come um cachorro quente inteiro, o dobro da criança. Portanto, um adulto come um cachorro quente em um minuto e meio. Logo, 6 adultos conseguem comer 6 cachorros quentes em um minuto e meio.

Agora, considere quanto os 6 adultos conseguiriam comer em 6 minutos. Fazendo a regra de três simples vem:

6 cachorros quentes ——- 1,5 minuto

X cachorros quentes ——- 6 minutos

X = 24

Portanto, 6 adultos conseguem comer 24 cachorros quentes em 6 minutos.