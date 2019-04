Resposta puzzle 12/04/2019

Pergunta:

Um navio japonês estava partindo do porto rumo ao mar aberto. O capitão precisou fazer um conserto e tirou seu anel para não estragá-lo. Ele o deixou na mesa próxima à sua cama. Quando voltou, o anel havia sumido.

O capitão suspeitou de três membros da tripulação. Perguntou a eles o que estavam fazendo nos dez minutos em que esteve ocupado.

O cozinheiro disse: “Eu estava na cozinha preparando o jantar.”

O engenheiro falou: “Eu estava na sala de máquinas checando se está tudo bem com a navegação.”

E o marinheiro: “Eu estava no mastro corrigindo a bandeira, porque alguém a prendeu de cabeça para baixo por engano.”

O capitão logo soube quem havia roubado seu anel.

Quem foi?

Resposta:

O marinheiro. O navio era japonês, e a bandeira do Japão é branca com uma bola vermelha no meio. Não é possível ficar de cabeça para baixo.