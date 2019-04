10 truques certeiros para descascar e cozinhar ovos

Sexta-feira Santa é dia de comer peixe – a única carne permitida nessa data para quem segue a religião católica. O queridinho dos brasileiros é o bacalhau, que costuma ser preparado com legumes e ovos.

Mas cozinhar ovos às vezes não é das tarefas mais fáceis. Se você concorda (e sente isso na pele toda vez que entra na cozinha), teste estes truques que prometem facilitar sua vida nesta Páscoa:

–

Passo a passo:

A. Lave e seque muito bem uma garrafa plástica de água ou refrigerante – é importante que o material tenha alguma elasticidade.

B Quebre os ovos em uma vasilha grande. Tome cuidado para não romper as gemas – um único acidente vai inutilizar todos os ovos do recipiente.

C. Aperte a garrafa como uma bisnaga e a introduza na tigela de ovos, com o gargalo próximo a uma gema. Alivie a pressão: ao retornar à forma original, a garrafa vai sugar a gema.

2. Quebre a casca rolando o ovo sob as mãos

Outro método simples para descascar um ovo (cozido com a gema dura) é pressioná-lo – levemente, sempre – sobre uma base com a palma da mão, então rolá-lo até soltar a casca.

3. Descasque 5 ovos em 10 segundos

–

Passo a passo:

A. Cozinhe os ovos até a gema ficar dura. Esse método não funciona com ovos moles.

B. Deixe os ovos cozidos esfriarem.

C. Ponha os ovos em um pote de vidro ou plástico, com um pouco de água, tampe muito bem e agite com força.

D. Quase todas as cascas terão se soltado. Termine o serviço com as mãos.

4. Ou um monte de ovinhos de codorna

Se descascar ovos de galinha já é muito chato, os minúsculos ovos de codorna representam um martírio culinário. Use o método do pote e sua vida melhorará 100%.

5. Pesque casca de ovo com outra casca…

Quando cai uma lasquinha de casca de ovo no meio da clara, parece que o bicho está vivo: ela foge dos seus dedos quando você tenta pegá-la. Uma “concha” feita com a própria casca vai atrair os cacos rebeldes.

6. … Ou com água

Outra opção é molhar os dedos com água. Os cacos de casca não vão mais fugir.

Cozinhe ovos pochê

–

Por definição, ovos pochê são ovos cozidos fora da casca. Eles merecem capítulos inteiros em livros de culinária, pois estão entre as coisas mais difíceis de fazer direito em uma cozinha. O grande problema é que a clara, ao cair na água fervente, tende a se espalhar em uma massa disforme.

Existem muitos (truques) para contornar essa situação: usar vinagre para apressar a coagulação da albumina e fazer um redemoinho na água para gerar força centrípeta (na direção do centro) são os mais comuns. Use-os.

A trapaça a seguir, atribuída à cozinheira americana Julias Child, facilita ainda mais as coisas. Veja:

7. Dentro da casca…

A. Cozinhe um ovo com casca em água fervente por 1 minuto. Coloque-o em uma vasilha com água e gelo para interromper o cozimento.

B. Descarte a água da panela e ponha mais água para ferver. Acrescente 1 colher (sopa) de vinagre destilado para cada meio litro.

C. Quando a água ferver e o ovo estiver frio, faça um redemoinho no centro da panela. Quebre o ovo em uma tigela – a clara já deve estar parcialmente coagulada – e coloque-o com cuidado no vórtice.

D. Cozinhe o ovo por 5 minutos, sem agitar mais a água, e retire-o com uma escumadeira. Se for fazer vários, reserve-os em água gelada.

8. … Ou dentro de um saco plástico…

Esse é o truque perfeito. Apesar de guardar exatamente a aparência de um ovo pochê, o ovo cozido por esse método não tem contato algum com a água. Veja como se faz:

A. Unte com azeite um quadrado de filme plástico com 15 centímetros de lado.

B. Use esse plástico para revestir o interior de uma xícara.

C. Quebre o ovo dentro dessa xícara, então amarre o filme plástico no formato de uma trouxa.

D. Cozinhe o ovo embrulhado em água fervente por 5 ou 6 minutos. Desembrulhe e sirva.

9. … Ou ainda no micro-ondas

Já que o assunto é falcatrua, que tal falar de micro-ondas? Não se esqueça de que metais não podem ser colocados dentro desse tipo de forno. O passo a passo:

A. Numa xícara de chá, coloque uma camada de água com 1 centímetro de altura.

B. Quebre o ovo na xícara e complete com água até cobri-lo totalmente.

C. Cubra a xícara com um pires e cozinhe, na potência máxima, por 1 minuto.

D. Verifique o ovo. Se a clara ainda estiver translúcida, cozinhe por mais 15 segundos. Repita a operação quantas vezes for preciso, até a clara ficar branca.

10. Cozinhe um ovo “curtido” em vinagre

A técnica “normal” de ovos pochê usa vinagre na água do cozimento. Aqui, o ovo inteiro fica imerso em vinagre antes de ser cozido. O ácido acético penetra na casca e começa a endurecer a clara. Veja como fazer:

A. Deixe o ovo, com casca, completamente imerso em vinagre de álcool por 5 minutos. Não prolongue muito esse tempo, pois o ácido acético do vinagre reage com o cálcio da casca do ovo, tornando-a elástica e impossível de ser quebrada sem destruir o ovo.

B. Quebre o ovo em uma tigela e coloque-o cuidadosamente na água fervente. Se quiser, use vinagre adicional na água e faça o truque do redemoinho.