Como é feita a cerveja?

Com a fermentação da mistura de malte, lúpulo e água. Esses são os ingredientes básicos descritos na Reinheitsgebot, a Lei de Pureza da Cerveja, um decreto alimentar criado em 1516 pelo duque da Baviera (um estado alemão) e seguido à risca até hoje por muitas fábricas, principalmente da Alemanha e da Bélgica. Geralmente, a cerveja é produzida de malte feito de cevada. Mas algumas receitas permitem o uso de outros cereais, como trigo e arroz, e podem incluir diferentes ingredientes para reproduzir sabores como café, mel, rapadura, limão e outros. Embora a cerveja não tenha uma origem definida, ela é certamente uma das bebidas mais antigas da humanidade, com registros desde 4 mil a.C.

–Papo de buteco:Em 1954, saiu o primeiro Guinness Book, o livro dos recordes, encomendado pelo gerente da cervejaria Guinness para matar uma curiosidade

FÁBRICA DE CERVEJA

1) A produção industrial começa com amaltagem, um processo de cerca de oito dias para obter o malte, que é a base da cerveja. Grãos de cereais como a cevada e o trigo são colocados em um tanque, onde são umedecidos e germinam. Depois, são torrados para que o amido presente no grão se transforme em açúcar

2) O malte é moído e adicionado à água quente para preparar o mosto, um chá grosso e doce, etapa chamada de brassagem. Após cozinhar por cinco horas, o mosto vai a outro tanque, onde recebe os demais ingredientes da cerveja. O principal é o lúpulo, planta que dá o sabor amargo e atua como conservante natural

– A maior parte do malte usado no Brasil é importada de países com clima frio, como a Alemanha, onde a cevada se desenvolve melhor

3) No terceiro tanque chega o fermento,que transforma o açúcar em álcool. Nas cervejas de baixa fermentação, a ação rola na parte de baixo do tanque, em temperaturas de até 12 oC. Nas de alta fermentação, o processo é na superfície, entre 15 e 24 oC. Tudo isso leva cerca de cinco dias

4) Após a fermentação, a cerveja é resfriada a 0 oC e entra na fase de maturação,quando o líquido descansa. Sabor, corpo e aroma são definidos. O processo dura em média 21 dias, mas varia bastante de acordo com o tipo de fermento usado e do toque pessoal do mestre cervejeiro

5) Após o tempo de maturação, a cerveja já pode ser bebida. Mas o líquido ainda tem partículas sólidas, que são eliminadas na filtragem. Isso não altera o sabor – só deixa a bebida mais límpida e brilhante. Algumas cervejas, como as de trigo, não passam por esse filtro

6) No envase, a cerveja vai para garrafas, latas ou barris. O vidro e a cor âmbar da garrafa são aspectos importantes para que a bebida não estrague antes do prazo, pois a luz provoca reações químicas que deixam o líquido com sabor ruim. As latinhas recebem a mesma bebida que vai para as garrafas. Até aqui, chope e cerveja são a mesma coisa

7) A cerveja é aquecida a 60 oC e rapidamente resfriada até a temperatura ambiente, o que é chamado de pasteurização. Isso estende o prazo de validade das cervejas para seis meses (para as do tipo pilsener). O chope não é pasteurizado e tem prazo bem menor: no máximo 15 dias com o barril fechado

-A fabricação caseira usa os mesmos ingredientes industriais: água, malte, lúpulo e fermento. Há cursos para aprender a fazer