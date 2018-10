Como surgiu a tradição havaiana dos colares de flores?

Grande parte da cultura havaiana tem origem nos costumes das ilhas do sul do Oceano Pacífico, especialmente da Polinésia. Os colares, chamados de leis, eram usados por nativos para várias finalidades, desde como parte de rituais religiosos até para firmar acordos de paz entre tribos. Não apenas as flores mas também folhas, conchas, sementes, castanhas e até ossos e penas eram usados para confeccionar as primeiras versões do adorno.

Com o tempo, o turismo fez com que o lei se tornasse símbolo do Havaí para o resto do mundo. Atualmente, sua presença mais expressiva é em cerimônias como as de graduação, onde são tão tradicionais quanto as becas e os capelos. Mas com uma vantagem extra: além de flores, os familiares também penduram dinheiro e doces no acessório.

Pergunta da TdF Flávia Campos

