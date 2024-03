Concorra a 5 kits com os livros As MAIS e As MAIS 2

Em julho nós realizamos um concurso valendo exemplares do livro As MAIS. Agora, a autora Patrícia Barboza acaba de lançar o segundo volume da história: As MAIS 2.

Mari, Aninha, Ingrid e Susana estudam no Centro Educacional Machado, no Rio de Janeiro. Elas são as MAIS – amigas inseparáveis que escreveram um livro juntas, contando o dia a dia na escola. Neste ano, elas estão enfrentando alguns problemas nas redes sociais. Mari está com ciúmes da nova amiga de Lucas, que vive curtindo e comentando tudo o que ele posta. Já Susana tem que aguentar um monte de fãs postando no mural do namorado, que ficou famoso depois de gravar uma música. Embarque nesta história contada pela Mari e aproveite para descobrir se você também se morde de ciúmes.

Para concorrer a cinco kits com os dois livros das MAIS, participe deste concurso cultural.

Como participar?

1 – Acesse este formulário e responda “Qual sua dica para deixar o ciúme de lado?”.

2 – Envie quantas respostas você quiser!

3 – Os autores das cinco respostas mais criativas ganharão os prêmios.

Inscrições até: 14 de outubro.

Resultado: 16 de outubro.

Visite a fanpage das MAIS para saber mais sobre a história.

Boa sorte!