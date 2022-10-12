Conheça os Clade, família de exploradores do filme ‘Mundo Estranho’
Saiba quem é o time escalado para viver essa aventura com o novo longa da Walt Disney Animation Studios
Searcher Clade
O paizão que coloca a mão na massa
Durante uma das expedições como explorador, foi separado do pai. Desde então, tornou-se produtor de uma planta chamada Pando. Pai de família dedicado, ele deseja que seu legado como agricultor seja seguido pelo filho, Ethan.
Ethan Clade
O jovem protetor da natureza
Filho de Searcher Clade, tem 16 anos. Ajuda o pai no plantio de pando, mas sonha em realizar uma grande aventura, como aquelas vividas pelo avô, o famoso e misterioso explorador Jaeger Clade.
Jaeger Clade
O avô do rolê, confiança é tudo
É o explorador mais condecorado de sua época, no melhor estilo Indiana Jones. Durão e teimoso, abandonou a família e há 25 anos vive num deserto do planeta Mundo Estranho. Gostaria que o filho, Searcher, seguisse seus passos.
Callisto Mal
A Capitã da expedição
Experiente e firme, ela lidera o grupo ao longo da viagem e não tem medo de dizer o que pensa.
Meridian Clade
Mãe sendo mãe
Ela é quem mantém a família unida, principalmente à medida que a aventura avança e as diferenças aparecem.
Legend
O mascote
Um cão de três patas, aventureiro e simpático. Adora correr em direção ao perigo, sem pensar duas vezes nos riscos.
Splat
O divertido da galera
Criatura de personalidade engraçada, disposta a ajudar quem precisa, vive no Mundo Estranho e se junta à expedição.
Confira o trailer do filme: