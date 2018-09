Estranho mundo: 11 curiosidades surpreendentes da Indonésia

–

A ZERO PALMO

Na vila de Trunyan, descendentes da etnia bali aga não enterram seus mortos: eles simplesmente os colocam para decompor aos pé de figueiras-da-bengala, árvores consideradas sagradas. Depois, os ossos são organizados em arranjos

A UNIÃO FAZ A FORÇA

A cultura indonésia acredita que humanos dependem um do outro e que só unidos conseguimos certos objetivos. Essa tradição até tem nome: “gotong royong”. É muito comum ver pessoas se ajudando

ARROZ DE NOVO?

Um ditado no país diz que “você não comeu direito se não comeu arroz”. O grão é tão essencial que, muitas vezes, é consumido no café da manhã, no almoço e no jantar

LEIS MALUCAS

Na cidade de Gorontalo, funcionários públicos casados precisam transferir o salário imediatamente à esposa para “evitar brigas”. E, em Purbalingga, são obrigados a usar joias com pedras preciosas locais

–

QUE BOCA GRANDE VOCÊ TEM!

Você entraria nesta boca para…meditar? A caverna Goa Gajah, próxima à cidade de Ubud, foi esculpida com uma figura assustadora, mas é usada para rituais de relaxamento

–

A COR SALVA

Um vilarejo ao sul de Malang viu sua economia mudar radicalmente depois de pintar as casas com tons vibrantes. A Kampug Warna-Warni (“vila das cores”) acabou se tornando um ponto turístico

–

A VOVÓ RECOMENDA

Jamu é um remédio artesanal comum em Java. Pode ser feito de raízes, flores, sementes, folhas, frutas, mel, geleia real, leite e até ovos. E serve para tudo – especialmente para curar gripe

–

BRANCA DE NEVE

Mulheres jovens evitam o sol como o diabo foge da cruz. Infelizmente, impera a estética de que a pele branca é mais bonita. Há dezenas de produtos que prometem clareá-la – muitos deles, nocivos à saúde

9 horas: tempo médio diário que moradores de Jacarta gastam com celulares e tablets

tempo médio diário que moradores de Jacarta gastam com celulares e tablets R$ 11,80: (50 mil rúpias) é o preço médio de uma entrada de cinema

(50 mil rúpias) é o preço médio de uma entrada de cinema 87,2% da população se declara muçulmana

da população se declara muçulmana 2.975 instituições de ensino superior. Apenas 3% delas são públicas

FONTES Atlas Obscura, Travel Lush, Inside Indonesia, Jakarta Globe, Sense Asian, Numbeo e Facts of Indonesia