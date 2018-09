Flashback: por que a babá não aparecia em “Muppet Babies”?

–

Os criadores da série nunca explicaram, mas há teorias. A mais famosa diz que mostrar só a parte inferior do corpo da babá servia para dar mais foco na perspectiva de visão dos pequenos, que viviam em um mundo muito mais limitado em termos de altura. Muppet Babies, uma das muitas séries estreladas pelos Muppets, estreou em 1984. Ela foi inspirada em um filme daquele ano com os personagens. Em Os Muppets Conquistam Nova York, Miss Piggy imagina como seria se ela e Caco, o Sapo tivessem crescido juntos. A cena serviu de pano de fundo para o seriado, que teve 107 episódios até 1991.

Quase!

Em três episódios, todos na terceira temporada, a babá por pouco não apareceu. Foram duas vezes nos episódios 11 (acima) e uma no último, o 16 (abaixo). Ela surge sentada à frente de uma escrivaninha, escrevendo, com um guarda-chuva cobrindo o rosto e, no final da temporada, debruçada na parte interna de um carro

Solução famosa

Ocultar o rosto de personagens adultos é um recurso conhecido na animação. A mais emblemática é a Sra. Dois Sapatos, de Tom & Jerry (1940). Décadas depois, surgiram a Senhorita Belo, de As Meninas Superpoderosas (1998) e os pais de A Vaca e o Frango (1997), que tinham um toque nonsense: em dois episódios, as metades inferiores e superiores deles surgiram literalmente separadas

