Em 24 de janeiro de 2016, os agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully retornaram à TV após 13 anos para lutar de novo contra a colonização alienígena. Saiba o que rolou nas nove temporadas originais.

1) Em 1947, a queda de um OVNI na cidade de Roswell (EUA) fez com que o governo norte-americano descobrisse a existência de extraterrestres. Aliens capturados da nave revelaram a existência de um plano de extinção da humanidade e colonização da Terra. A reação humana foi formar um grupo supersecreto com braços em vários países chamado de Sindicato.

2) O Sindicato, cujos membros incluíam o vilão Canceroso e William Mulder, pai de Fox Mulder, ameaçou destruir o planeta com bombas nucleares caso os aliens não topassem um acordo. Desde então, os dois lados passaram a conspirar juntos. O Sindicato iria ajudar os aliens e, em troca, seus integrantes e familiares seriam poupados. Inicialmente, o grupo estava ligado ao governo, mas se separou em 1973.

3) A principal atividade do Sindicato foi a criação do Projeto, que consistia na entrega de seus familiares aos aliens para abdução em troca de um feto alienígena. O Canceroso (sua identidade real nunca foi revelada) ofereceu sua esposa Cassandra Spender, enquanto William Mulder ofereceu sua filha, Samantha. Fox presenciou a abdução de Samantha e foi isso que, posteriormente, o motivou a trabalhar na seção Arquivos X do FBI. Samantha morreu ainda criança, mas o Canceroso usou seus clones para fazer Fox Mulder acreditar que ainda estava viva.

4) O feto alienígena serviu para que o Sindicato pudesse realizar experimentos em busca de criar híbridos humanos-alienígenas que serviriam como raça escrava para os extraterrestres. Os aliens cuidavam das abduções das vítimas e o Sindicato cuidava dos testes. Cientistas nazistas e japoneses ajudaram nesses experimentos e milhares de híbridos falhos morreram ao longo das décadas.

A Terra seria colonizada por meio do óleo negro, um vírus alienígena

5) A Terra seria colonizada por meio do óleo negro, um vírus alienígena com múltiplas funções. Ao infectar um humano, o óleo negro pode fazer uma das seguintes coisas: 1) Controlar os movimentos e ações da pessoa, 2) Alimentar-se dos órgãos e tecidos para gestar um alien, que ao crescer abrirá um rombo na barriga da pessoa e escapará, ou 3) Conceder poderes especiais.

6) Quando os aliens tivessem o híbrido perfeito (a partir do qual poderiam clonar outros), iriam espalhar o óleo negro entre os humanos por meio de abelhas, as quais seriam infectadas por lavouras de milho geneticamente modificado. Porém, em paralelo a esse plano, alguns membros rebeldes do Sindicato, como William Mulder e o Homem das Mãos Bem-Feitas, trabalharam secretamente para criar uma vacina contra o óleo negro.

7) Cassandra Spencer acabou sendo a primeira abduzida a se tornar o híbrido perfeito. Em 1999, quando os membros do Sindicato se reuniram para entregar Cassandra e serem poupados da colonização, o grupo foi atacado pelos Rebeldes – aliens com aparência humana, automutilados para evitar infecção, que agiam contra a conspiração. Eles incineraram todo o Sindicato com armas de chamas (exceto o Canceroso, que fugiu), acabando com o Projeto.

8) A conspiração continuou com outros humanos ajudando os aliens. Estes passaram a utilizar supersoldados – humanos abduzidos e submetidos a terríveis experimentos para se tornarem indestrutíveis. A função dos supersoldados era perseguir e matar inimigos da colonização. Eles chegaram a ir atrás do filho da agente Dana Scully, William, mas o deixaram em paz.

9) O seriado terminou em 2002 com a informação de que a colonização iria começar em 21/12/2012 – data final do calendário maia. Aparentemente, a Terra sobreviveu. Mas como? Os fãs esperam que os novos episódios resolvam essa e outras dúvidas.

O que realmente aconteceu

Arquivo X voltou em 2016 com uma reviravolta para os fãs: Mulder e Scully descobrem que a conspiração do seriado original era falsa, uma nuvem de fumaça para desviá-los da conspiração real: o governo dos EUA mantinha em segredo as visitas alienígenas para roubar sua tecnologia via engenharia reversa. No entanto, não demora para que o Canceroso retorne dos mortos com um novo plano para ajudar os aliens a destruírem o mundo. Ele acaba morrendo antes de levar o plano a cabo.

FONTES X-Files Wikia e X-Files Universe