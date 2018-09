Maldições de Hollywood: Os filmes de Superman

A maldição envolvendo os intérpretes de Superman é uma das crenças mais tradicionais de Hollywood. Começou com George Reeves, que vivia o herói na série de televisão Adventures of Superman. George Reeves Em 1959, George foi encontrado morto com um disparo na cabeça. O caso foi considerado um suicídio – estigmatizado pelo personagem, George viu sua carreira estacionar. Mas suas impressões digitais nunca foram encontradas na arma, o que tornaria o crime um homicídio, até hoje não solucionado. Christopher Reeve Em 1995, foi a vez de Christopher Reeve, o mais famoso Superman dos cinemas. O galã ficou tetraplégico após cair de um cavalo, fraturar as duas vértebras superiores da coluna e danificar a medula espinhal. Morreu em 2004,de falência cardíaca Não são só os protagonistas Margot Kidder, a Lois Lane dos filmes, desenvolveu transtorno bipolar. Já Richard Pryor, vilão de Superman III, teve esclerose múltipla. Até Lee Quigley teria sofrido da maldição: o bebê que interpretava o jovem Kal-El, morreu aos 14 anos por inalação desolventes químicos. Marlon Brando, que vivia Jor-El, teve muitos problemas pessoais e de saúde nos anos seguintes – até sua filha se suicidou. ILUSTRA Marcio de Castro

A maldição era profissional

O caso mais frequente que parece ter assolado os envolvidos com a Superfranquia foi aquele vivido por George Reeves.: a kriptonita profissional.

Quem veste a cueca vermelha não consegue mais achar bons papéis nem com visão de raio X. Foi o caso dos atuais anônimos John Haymes Newton e Gerard Christopher (da série Superboy, nos anos 80), Dean Cain (da série As Aventuras de Lois & Clark, nos anos 90), e Tom Welling (da série Smallville, outro Superboy… Que já está com mais de 40 anos!).

Brandon Routh (do filme Superman – O Retorno, de 2005) sofreu com sua participação criticadíssima ao interpretar o Superhomem. Mas saiu dessa lista (pelo menos por enquanto) graças a outro superpoderoso. Voltou às telas (da TV, não do cinema) no universo DC de Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow – dessa vez interpretando o herói Átomo. Não é um sucesso, digamos, atômico, mas pode ser sua escapada à francesa da lista dos amaldiçoados pela figura do homem de cuecas por cima das calças.

Te cuida, Henry Cavill!

Praga de esquimó

Se algum dia alguém lhe oferecer um papel em Atuk, saia correndo!

1. Já ouviu falar da comédia Atuk, sobre um esquimó gordinho e atrapalhado? Não? É porque o filme nunca se concretizou. E por um motivo sinistro: todos os que aceitaram o papel-título morreram. O primeiro foi John Belushi (de Os Irmãos Cara-de-Pau), em 1982,de overdose

2. Aí Sam Kinison (de De Volta às Aulas) foi contratado. Mas, depois de vários atrasos na produção, o humorista morreu em um acidente de carro, em 1992

3. O filme não podia parar. John Candy (de Aluga-se para o Verão) foi chamado para substituir Sam. E, claro, o que aconteceu? Ele sofreu um ataque do coração, em 1994

4. O último ator engraçadinho (e obeso) a tentar desafiar a maldição deAtuk foi Chris Farley (deUm Ninja da Pesada). Uma overdose o matou em 1997. Eu, hein!

Parte 1: O Bebê de Rosemary

Parte 2: A Profecia

FONTES Documentário The Curse of The Omen, de John MacLaverty; programas E! True Hollywood Stories: The Exorcist e Poltergeist; livros Hollywood Hex: An Illustrated History of Cursed Movies, de Mikita Brottman, Roman by Polanski, de Roman Polanski; jornal The Sunday Herald; sites Craked, Mania, Imdb e BBC