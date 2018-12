Os maiores memes de 2015, parte 3

PARTE 3

OS VÍDEOS MEMORÁVEIS DO ANO

As pérolas que invadiram quase todos os seus grupos de WhatsApp e sua timeline – e demoraram dias para desgrudar do cérebro

O fone e o cigarrinho

No passado, o magro e saudável ator e apresentador André Marques era o obeso ator DJ doidão (com “samples de guitarra”) André Marques. Quiseram os deuses da internet que esses registros bombassem em 2015. “Deixa os caras publicar!”A pérola rendeu tanto que André, André, André é um dos mais novos homenageados por Hermes & Renato

A dança e o cachorrinho

Quatro meninos, um cachorro e uma pedra dançam o forró mais maluco e genuinamente feliz dos últimos tempos

Outra dança e outro cachorrinho

Lembra do rebolation, que foi febre das raves? (lembra das raves?). Temos um sinal de moda flashback no ar com este cão dançante

O papa e a magiquinha

O midiático papa Francisco impressionou o mundo ao fazer o famoso truque de puxar a toalha em um altar, durante sua visita aos EUA. Milagre? Só se for da computação gráfica

Rihanna e o tecnobreguinha

O sucesso “Bitch Better Have My Money”, de Rihanna, ganhou uma entorpecente versão nacional chamada “Bicha Pague Meu Dinheiro”

Gugu e o gatinho

O quadro “Detetive Pet”, do programa do Gugu, teve um momento estranho em março. A suposta dona de um gato, ao reconhecê-lo, levou um arranhão feio. E ganhou risada do apresentador

Gugu e a Wanessinha

De novo o Gugu. A cantora Wanessa errou rude o playback e até que tentou sair por cima. Mas ficou meio Jéssica…

Mimimi

Maisa Silva fez uma música chamada “Nhe Nhe Nhem”. Se você não viu, assista e acompanhe a letra

Faustão é amor

Para encerrar, uma maravilha da animação, que conta a história emocionante de um fã fervoroso de Fausto Silva. Ô lôco. O vídeo é do fim de 2014, mas vale cada frame