Quais as bandas de garotos mais ridículas da história?

Menudo

País – Porto Rico

Quando bombou – 1984

Formação de maior sucesso – Rick, Ray, Robbie, Charlie e Roy

Curiosidade – Vinte anos após a “menudomania” os Menudos originais formaram o Menudo La Reunión. Não deu certo, claro

Letra bizarra – “Vejo a minha vida como um sonho pelo retrovisor, / Nada mais importa, estou na frente e o perigo é cada vez maior” (“Indianápolis”)

Tremendo

País – Argentina

Quando bombou – 1985

Formação de maior sucesso – Téo, Gustavo, Marito, Walter e Dario

Curiosidade – Em 1985, fizeram um megashow no Canecão e emplacaram uma música na novela A Gata Comeu. Era tanto sucesso que chegaram até a morar no Rio de Janeiro por alguns meses

Letra bizarra – “Gatinhos e gatinhas / Se divertindo / Com esse ritmo louco”(“Isso é Tremendo”)

Dominó

País – Brasil

Quando bombou – 1984

Formação de maior sucesso – Nil, Affonso, Marcos e Marcelo

Curiosidade – Marcelo namorou a apresentadora Mara Maravilha, Marcos namorou Eliana (a dos dedinhos) e o galã de novelas Rodrigo Faro fez parte da segunda formação do grupo, após a saída de Nil e Affonso

Letra bizarra – “Seus olhos são / verdes bofetadas / No meu coração” (“Com Todos Menos Comigo”)

Locomia

País – Espanha

Quando bombou – 1989

Formação de maior sucesso – Manuel, Carlos, Juan Antonio e Xavier

Curiosidade – O sonho dos criadores do grupo era lançar sapatos e bijuterias inovadores. A banda acabou fazendo mais sucesso, mas eles aproveitaram para divulgar suas peças modernérrimas

Letra bizarra – “Põe sua mão no meu corpo e sua boca na minha pele / Veja como eu me movo / e vai enloquecer” (“Rumba, Mambo, Samba”)

New Kids on The Block

País – EUA

Quando bombou – 1988

Formação de maior sucesso – Jordan, Jonathan, Donnie, Joey e Danny

Curiosidade – O rapper e ator Mark Wahlberg, irmão mais novo de Donnie, chegou a fazer parte da banda, mas resolveu sair antes de os meninos alcançarem o estrelato

Letra bizarra – “Dessa vez você foi longe demais / Agora vem implorando como o cachorro que você é” (“Dirty Dawg”)

Polegar

País – Brasil

Quando bombou – 1989

Formação de maior sucesso – Alex, Alan, Ricardo e Rafael

Curiosidade – Para se diferenciar do Dominó, os integrantes do Polegar tocavam instrumentos. Mas, em programas de auditório, o baterista Ricardo tocava apenas um prato, em vez da bateria inteira

Letra bizarra – “Dá pra mim, o seu amor, / Dá pra mim / Não se preocupe que eu serei um bom rapaz” (“Dá pra Mim”)

N’Sync

País – EUA

Quando bombou – 1998

Formação de maior sucesso – Lance, JC, Joey, Chris e Justin

Curiosidade – O nome N’SYNC é a junção das últimas letras dos nomes dos fundadores da banda: Justin, Chris, Joey, Jason e JC. Jason caiu fora, mas o nome continuou

Letra bizarra – “Você pode me chamar de perdido / Você pode me chamar de imperfeito / Mas quem é perfeito?” (“Selfish”)

Back Street Boys

País – EUA

Quando bombou – 1997

Formação de maior sucesso – Nick, Howie, Brian, AJ e Kevin

Curiosidade – O grupo acaba de voltar à ativa após quase cinco anos. Nesse período, Brian virou pai, Kevin atuou na Broadway, Nick tentou carreira-solo, Howie dedicou-se a sua fundação e AJ lutou contra as drogas

Letra bizarra – “Você me mantém afogando em seu amor / Toda vez que eu tento sobreviver” (“Drowning”)

Twister

País – Brasil

Quando bombou – 2000

Formação de maior sucesso – Sander, Luciano, Gilson e Leonardo

Curiosidade – Sander, o vocalista, foi responsável pelo início e pelo fim da banda, quando resolveu sair para montar um novo grupo. Depois do fracasso, ele mergulhou nas drogas e acabou preso

Letra bizarra – “Meu amor, esse amor / Dá 40 graus de febre / Queima pra valer…” (“40 Graus”)

Br’oz

País – Brasil

Quando bombou – 2003

Formação de maior sucesso – André, Filipe, Jhean, Matheus e Oscar

Curiosidade – O grupo surgiu no programa Popstars, do SBT. Os cinco vencedores ganharam contrato com uma gravadora. Apesar do razoável sucesso, o contrato não foi renovado e a banda acabou

Letra bizarra – “Vai estar num outdoor, como você não há nenhuma / Que digam em toda a China, que digam até na Lua!” (“Prometida”)