Quais são as escolas de samba com mais títulos no Rio e em São Paulo?

A maior campeã do Carnaval carioca é a Portela, com 21 títulos, enquanto a maior colecionadora de títulos em São Paulo é a Vai-Vai, com 12 troféus. Contudo, não se pode esquecer ue a disputa de títulos entre escolas de samba começou bem antes no Rio de Janeiro:enquanto São Paulo teve sua primeira disputa oficial em 1955, o Carnaval carioca já tinha a competição desde 1932. Além disso, a Vai-Vai é uma escola novíssima se comparada à Portela. Embora tenha surgido como bloco em 1930, a Vai-Vai só evoluiu para uma escola de samba em 1972. Já a Portela também surgiu como bloco (nascido em 1923 com o nome de Baianinhas de Oswaldo Cruz), mas, desde a primeira disputa, em 1932, já se apresentava como escola. Apesar do passado de glórias, as duas agremiações estão na fila há um tempinho:a Portela não é campeã desde 1984 e a Vai-Vai desde 2001. Por outro lado, as atuais campeãs, tanto em São Paulo uanto no Rio, têm uma coleção modesta de troféus. A Império de Casa Verde, ue se sagrou bicampeã paulistana em 2006, e a Unidos de Vila Isabel, vencedora no ano passado no Rio, têm apenas dois títulos cada. As escolas ue estão mais perto de desbancar a liderança de Portela e Vai-Vai são Mangueira, com 16 títulos cariocas, e Nenê de Vila Matilde, com 11 troféus paulistas.