Se gêmeos se casarem com gêmeas, seus filhos serão idênticos?

Não. Pense bem: se, para serem idênticos, bastasse que os casais geradores tivessem a mesma carga genética, você deveria ser idêntico ao seu irmão, já que a carga genética vem do mesmo pai e da mesma mãe.

O que impede que isso aconteça? Normalmente, cada célula humana tem 46 cromossomos – ou 23 pares. A exceção são nossos gametas reprodutivos: os espermatozoides (no homem) e os óvulos (na mulher). Eles são gerados por meiose, um processo que “separa” esses pares. E essa separação é completamente aleatória: cada espermatozoide e cada óvulo fica com um conjunto randômico de 23 cromossomos.

Na hora da fecundação, eles se fundem, aumentando ainda mais as chances de combinação genética – e gerando novamente uma célula de 46 cromossomos. Portanto, estatisticamente falando, é praticamente impossível que os gametas que geraram o filho do “casal de gêmeos 1″ sejam iguais aos gametas que geraram o filho do “casal de gêmeos 2″.

Além disso, mesmo que as crianças sejam parecidas (afinal, são primas), nossa aparência não é só definida pela genética, mas também pelo ambiente em que serão criadas. É o que a ciência chama de fenótipo.

COM QUE ROUPA EU VOU?

Para facilitar: imagine que a carga genética é um armário



1. João e Paulo são gêmeos. Eles têm o mesmo guarda-roupa, com oito peças cada um: quatro calças e quatro camisetas.

2. Fernanda e Roberta também são gêmeas e possuem closets idênticos, com quatro calças e quatro camisetas.



3. João se casa com Fernanda e eles têm um filho: João Fernando. E decidem, cada um, dar a ele metade de suas vestimentas.

4. Paulo e Roberta também se unem e têm um filho: Paulo Roberto. O garoto também recebe metade das roupas dos pais.



5. Pronto! João Fernando e Paulo Roberto são filhos de gêmeos com gêmeas, mas cada um herdou um conjunto de roupas (carga genética) completamente diferente!



6. Os armários representam a célula e as roupas sua carga genética. O momento em que cada genitor(a) seleciona só quatro peças para doar ao filho equivale à meiose, que separa, aleatoriamente, as duplas de cromossomos. Só com quatro pares de vestes, já deu para criar dois “armários” diferentes entre si. Imagine com 23 pares de cromossomos e milhares de genes!

