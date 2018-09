Testamos a nova sala egípcia do Escape60 com realidade virtual

Uma das passagens bíblicas (e históricas) mais famosas de todos os tempos inspira a nova sala do Escape60, na unidade dos Jardins, em São Paulo. Em “Fuga do Egito”, até seis participantes têm apenas uma hora para resolver uma série de enigmas e charadas, e assim conseguir escapar das lendárias pragas do Egito e das garras do faraó.

Mas, embora a temática seja antiga, o desafio inclui uma novidade bem moderna: um dos trechos é resolvido com a ajuda de óculos de realidade virtual! Todos os participantes precisam passar pela atividade, individualmente, auxiliados por um dos monitores do Escape60. O VR, que mistura um pouco de videogame e um toque de Indiana Jones, acaba criando uma experiência inédita: a ilusão de uma escape room ao ar livre.

Outro recurso tecnológico na sala é uma série de enigmas resolvidos com um tablet (esses faraós eram avançados, não?). Mas, para os mais tradicionalistas, ainda sobram desafios já comuns nesse tipo de entretenimento: cadeados de diferentes tipos, botões e compartimentos secretos, códigos para serem decifrados, pistas escondidas no cenário e muito mais.

–

A caracterização do cenário, aliás, é um dos pontos fortes, com várias referências extraídas tanto do imaginário bíblico (Moisés, as pragas, as tábuas dos Dez Mandamentos) quanto dos registros históricos (hieróglifos, pirâmides, relíquias arqueológicas).

O nível de dificuldade é bem equilibrado. Embora os obstáculos sejam variados, a maioria é bastante intuitiva. Dependem apenas de calma, raciocínio lógico e atenção aos detalhes. Tanto que, mesmo com uma equipe relativamente reduzida, de apenas seis pessoas, e com todas elas tendo que passar individualmente pelo VR, conseguimos abrir a porta final com mais de dez minutos de folga.

SERVIÇO

Escape 60 – sala Fuga do Egito

Unidade Jardins – São Paulo

Av. Rebouças, 765

Tel.: (11) 3061 1911

R$ 84,90 por pessoa (até 6 participantes)

Horário de funcionamento

De domingo a quinta, das 10h às 22h30

Sexta e sábado, das 10h às 23h50