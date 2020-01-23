Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Opinião

Quanto mais ameaçado o Irã se sente, mais se torna uma ameaça ao mundo

O Irã estava se tornando um país mais aberto ao progresso. Com a crise internacional, o cenário é outro: propício ao aumento do conservadorismo.

Por Renato Machado 23 jan 2020, 15h18
SI_412_Essencial_Ira
 (Rawf8/Getty Images)
Continua após publicidade
Quanto mais ameaçado o Irã se sente, mais se torna uma ameaça ao mundo Priorizar nos meus resultados Google

Vestindo preto, uma multidão tomou o centro de Teerã para dar adeus a Qassem Soleimani, morto pelos EUA dia 2 de janeiro, em Bagdá. Eram iranianos de todas as idades e classes sociais, que atacavam os inimigos de sempre: “morte aos Estados Unidos”, “morte a Israel”. Tudo indicava um povo unido, exaltando seus líderes e dando carta branca para vingarem a morte do segundo homem mais importante do país. Mas essa aparente união durou pouco. Quando um avião caiu na cidade, matando 176 pessoas, os iranianos perderam o fôlego. Bastou o governo admitir culpa no incidente para uma parcela voltar a gritar. Dessa vez, contra seus líderes. C0ntra o próprio aiatolá: “morte a Khamenei!”.

Em uma semana, o Irã se fragmentava… de novo. Os iranianos enfrentam há quase dois anos uma grave crise econômica, que jogou a população contra o governo do presidente Hassan Rouhani. A fonte dos problemas recentes está na imposição de sanções econômicas pelos EUA, que em maio de 2018 se retiraram do acordo nuclear, assinado também por China, Rússia e potências europeias – o chamado JCPOA1. Foi como o bloqueio continental de Napoleão contra a Inglaterra. Os EUA proibiram o resto do mundo de comprar petróleo do Irã, e a relativa bonança trazida pelo JCPOA terminou bruscamente. A produção despencou pela metade, para 2,1 mil barris diários – que o país agora vende clandestinamente, transferindo o produto em alto-mar, de um navio a outro.

As sanções comerciais, que se aplicam a quase tudo, afugentaram dezenas de multinacionais, que temeram retaliações nos EUA: Renault, Kia, GE. O PIB tinha crescido 9,7%  no biênio 2016-2017.Agora, está derretendo. Caiu 4,8% em 2018 e mais 9,5% em 2019. Isso mais uma inflação que beira os 50% ao ano.

Continua após a publicidade

A queda na venda de petróleo provocou escassez de dólar, que fez disparar a taxa de câmbio, encarecendo todos os importados. O governo decidiu, para melhorar suas contas, aumentar o preço dos combustíveis em 300%, em novembro. A população protestou, e a repressão policial deixou 1,5 mil mortos. O vilão da história acabou sendo o governo do moderado Rouhani. Os iranianos, principalmente os mais pobres, estão na penúria por culpa das sanções americanas. E quem foi que acreditou nos americanos e negociou com eles? Rouhani e sua equipe. Mas o governo é apenas uma parte de um regime complexo, com disputas internas, manipuladas pelo líder supremo.

Siga

Com a revolução de 1979, o Irã tornou-se uma teocracia, implantando a doutrina velayat-e faqih, ou “governo dos juristas islâmicos”. O povo elege presidente e parlamentares em eleições multipartidárias, como numa democracia. Mas, como numa ditadura, há um líder “supremo”: um clérigo que supervisiona tudo. É ele quem aponta comandantes militares, o chefe do Judiciário, autoriza declarações de guerra, monta o órgão que veta candidatos às eleições. Nos últimos 30 anos, esse homem forte é o aiatolá Ali Khamenei.

Continua após a publicidade

Com exceção dos eleitos – que podem ser linhas-duras, moderados ou reformistas, ao gosto do eleitor –, o resto da estrutura do regime, indicada pelo líder, tende a ser formado por conservadores, mantenedores do sistema. Todos chamuscaram-se com os protestos de novembro, mas o divórcio mais impactante aconteceu entre a população e o presidente, que se elegeu prometendo mais direitos sociais.

Nesse cenário, o assassinato de um herói da guerra Irã-Iraque (1980-1988) e do combate ao Estado Islâmico deu um respiro ao governo. Na cúpula, o discurso foi afinado para exaltar a biografia de Soleimani, criticar os EUA e prometer vingança. A oposição mais liberal – sim, ela existe – calou-se no momento de comoção nacional. O país estava fechado contra os americanos.

Continua após a publicidade

Mas por que o general incomodava os EUA? Soleimani era um mestre da guerra de guerrilha: treinava milícias que, na visão americana, desestabilizam o Oriente Médio. A história que o Irã conta é outra: a unidade territorial do país e sua sobrevivência em meio a fortes adversários (Arábia Saudita e Israel) numa região conturbada devem-se em grande parte ao gênio estratégico do general, que montou uma rede de alianças leais à República Islâmica: os Houthis, no Iêmen; Hezbollah, no Líbano, e grupos xiitas no Iraque2.

Herói, sim; unanimidade, não. Como em um bom filme iraniano, o roteiro reserva surpresas. Soleimani era um dos grandes nomes da Guarda Revolucionária, a mesma que abateu o avião da Ukraine Airlines e que, em novembro, ajudou a reprimir os protestos populares. Uma parte daqueles manifestantes gritou “Soleimani assassino” quando voltou às ruas, em janeiro. Além disso, criticou a “incompetência” do governo, pediu liberdade e transparência, exigiu a renúncia do líder supremo.

Continua após a publicidade

Democracia de fachada

Esse grupo entende que a democracia iraniana é uma farsa, moldada para conferir verniz de legitimidade ao regime. Sua desilusão deverá se traduzir em menor comparecimento às urnas, nas eleições legislativas de fevereiro, o que, ironicamente, deve contribuir para que os conservadores vençam.

Enquanto isso, o Irã se afasta mais do Ocidente. Parou de cumprir sua parte no acordo nuclear e esgotou a paciência da Europa, que acionou a cláusula gatilho, abrindo caminho para reimposição de antigas sanções.

Continua após a publicidade

O país volta a se parecer com o Irã do “eixo do mal”, dos tempos de George W. Bush: sancionado economicamente, isolado e muito perto de obter a bomba atômica. Outra carta na manga dos iranianos é cumprir a ameaça  de parar de gastar com os 3 milhões de refugiados afegãos no país, que acabariam emigrando para a Europa.

Um clichê a respeito do Irã, aliás, é o de que o país está em constante conflito entre “modernidade e tradição”. Há dois anos, no auge do JCPOA, a bonança econômica instigava mudanças na sociedade local e ameaçava como nunca as bases conservadoras. As mulheres arriscaram-se a mostrar mais o corpo e os cabelos. O rap virou o ritmo preferido dos jovens. O cachorro se tornou animal doméstico – apesar de proibido pelo islamismo –, e petshops abriram por Teerã. Aos poucos, esses avanços estão desaparecendo, e o que se vê são pôsteres com a foto de Soleimani. S

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).