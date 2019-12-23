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Podcast Dossiê #7: A verdadeira história do Natal

A humanidade comemora a data desde bem antes do nascimento de Jesus. Conheça o bolo de tradições que deram origem à festa no podcast Dossiê SUPER.

Por Bruno Vaiano e Alexandre Versignassi 23 dez 2019, 18h48 | Atualizado em 5 fev 2020, 13h26
 (Lucas Jatobá/Superinteressante)
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Roma, século 2, dia 25 de dezembro. A população está em festa, em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebram o ícone, nessa que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recuperam de uma longa comilança.

Mas não. Essa comemoração não é o Natal. Trata-se de uma homenagem à data de “nascimento” do deus persa Mitra, que representa a luz e, ao longo do século 2, tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, não é mera coincidência.

A história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7 mil anos antes do nascimento de Jesus. É tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático: celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para luz: o “renascimento” do Sol.

Nesse podcast, o diretor de redação Alexandre Versignassi e o editor Bruno Vaiano investigam o Natal – das questões mais banais às mais profundas: por que comemoramos ao aniversário de Jesus nesta data? De onde saiu o Papai Noel? Por que ele tem renas? Por que uma das renas têm o nariz vermelho? Ouça agora.

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