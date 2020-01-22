Podcast Terapia #5: Psicopatas
Praticamente todo serial killer é psicopata. Mas nem todo psicopata é serial killer. Alguns, inclusive, ocupam postos importantes na sociedade. Saiba como identificá-los.
As estatísticas variam, mas boa parte dos estudos acadêmicos dizem que pelo menos uma em cada cem pessoas é psicopata. É mais gente do que parece. Só no Brasil seriam 2 milhões de pessoas – se você contar só a população adulta, entre 20 e 60 anos, já dá um milhão.
Ou seja: é bastante provável que você já tenha convivido com algum psicopata clínico – ou, pior, que tenha uma relação próxima com um deles agora mesmo. Mas como reconhecer os psicopatas, e o que fazer na presença de um? Entenda melhor a questão, e saiba o que fazer, nesta conversa com o médico psiquiatra Alexandre Valverde.