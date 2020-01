Podcast Terapia #5: Psicopatas

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Terapia Ep. 05 – Psicopatas 00:00 58:44



As estatísticas variam, mas boa parte dos estudos acadêmicos dizem que pelo menos uma em cada cem pessoas é psicopata. É mais gente do que parece. Só no Brasil seriam 2 milhões de pessoas – se você contar só a população adulta, entre 20 e 60 anos, já dá um milhão.

Ou seja: é bastante provável que você já tenha convivido com algum psicopata clínico – ou, pior, que tenha uma relação próxima com um deles agora mesmo. Mas como reconhecer os psicopatas, e o que fazer na presença de um? Entenda melhor a questão, e saiba o que fazer, nesta conversa com o médico psiquiatra Alexandre Valverde.