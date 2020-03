Podcast Terapia #7: A psicologia da pandemia

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Terapia EP07 00:00 53:58



Cenas de pessoas usando máscaras cirúrgicas, imagens de desabastecimento em supermercados e números de mortes atualizados a cada minuto produziram uma onda de medo – que pode evoluir para pânico. Mas por que é assim, sendo que o número de casos no Brasil ainda é relativamente pequeno, e a Covid-19 apresenta baixa taxa de mortalidade para adultos saudáveis?

Por que o medo é capaz de se realimentar, e por que a mente humana é tão sensível a ele? Como funciona o ciclo de propagação e amplificação do medo? Ele pode ser interrompido? Descubra as respostas nesta conversa com o médico psiquiatra Alexandre Valverde.