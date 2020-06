Podcast Terapia #9 – Violência doméstica e alcoolismo no isolamento

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Terapia EP09 00:00 37:06



Houve um aumento de 20% nos pedidos de socorro dentro de casa à Polícia Militar, no Estado de São Paulo. Isso inclui agressões a vulneráveis, incluindo mulheres, crianças e idosos.

Não se trata de um fenômeno local. Itália, Espanha, Portugal e França viram aumento nas denúncias, em média 30%. Na Rússia, as denúncias de violência doméstica mais do que dobraram. Na China, uma organização de direitos da mulher registrou três vezes mais denúncias no período e a tendência é essa em outros lugares de mundo também.

As taxas de feminicídio também aumentaram. Só em São Paulo, houve um aumento de 68%. No Mato Grosso, de 400%.

Esses números deixam claro o tamanho do problema. O simples fato de passar mais tempo dentro de casa com um potencial agressor aumenta drasticamente um perigo que já existia. Esse é o tema do episódio número do Terapia, o podcast da SUPER sobre a mente humana, e suas armadilhas.