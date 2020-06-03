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Podcast Terapia #9 – Violência doméstica e alcoolismo no isolamento

O isolamento aumentou o número de agressões dentro de casa. Saiba reconhecer se você corre esse risco dentro da sua, e veja o que fazer em casos de abuso.

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jun 2020, 16h28 | Atualizado em 3 jul 2020, 18h34
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Terapia EP09
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Podcast Terapia #9 – Violência doméstica e alcoolismo no isolamento Priorizar nos meus resultados Google

Houve um aumento de 20% nos pedidos de socorro dentro de casa à Polícia Militar, no Estado de São Paulo. Isso inclui agressões a vulneráveis, incluindo mulheres, crianças e idosos.

Não se trata de um fenômeno local. Itália, Espanha, Portugal e França viram aumento nas denúncias, em média 30%. Na Rússia, as denúncias de violência doméstica mais do que dobraram. Na China, uma organização de direitos da mulher registrou três vezes mais denúncias no período e a tendência é essa em outros lugares de mundo também.

As taxas de feminicídio também aumentaram. Só em São Paulo, houve um aumento de 68%. No Mato Grosso, de 400%.

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Esses números deixam claro o tamanho do problema. O simples fato de passar mais tempo dentro de casa com um potencial agressor aumenta drasticamente um perigo que já existia. Esse é o tema do episódio número 9 do Terapia, o podcast da SUPER sobre a mente humana, e suas armadilhas.

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