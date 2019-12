Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Podcast Terapia #4 – Psicofobia 00:00 57:40



“A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse”. É o que diz o personagem Coringa, vivido no cinema por Joaquim Phoenix, e define bem o tema deste podcast: a psicofobia. Existe um tabu bem óbvio em relação às doenças mentais, que não existe com as outras – ninguém tem vergonha de dizer que foi ao ortopedista ou ao endócrino, por exemplo, mas ir a um psiquiatra ou fazer terapia ainda é visto por muita gente como coisa de maluco.

Mas por que? Para entender, convidamos o psiquiatra Alexandre Valverde e o ilustrador Guilherme Craveiro, que sofre de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e conta sua história pessoal envolvendo a psicofobia – e como sua vida mudou quando ele a superou.