3 notícias sobre: comida contaminada

Espinafre causa alucinações na Austrália

Mais de 160 pessoas em New South Wales, no sudeste do país, tiveram sintomas neurológicos como alucinações e convulsões após consumir espinafre comercializado por quatro empresas australianas – que, descobriu-se depois, estava contaminado por estramônio, uma planta que produz toxinas. Além de recolher os produtos, o governo ordenou que as plantações de espinafre fossem destruídas.

Empresa vai reabrir fábrica de pizza letal

A fábrica de pizzas congeladas Buitoni, que pertence à Nestlé, recebeu permissão do governo francês para recomeçar as operações. Ela estava parada desde março de 2022, quando pizzas contaminadas pela bactéria E. coli mataram duas crianças e causaram problemas renais em outras 58. A Nestlé investigou o caso, e afirmou que a causa mais provável é a contaminação da farinha usada no produto.

Framboesa congelada contém vírus

A agência americana FDA detectou a presença do vírus da hepatite A num lote de framboesas da marca James Farm – que teve de recolher 5.000 kg do produto. O caso chama a atenção, porque a contaminação de alimentos geralmente ocorre devido a bactérias ou toxinas – não vírus, que não conseguem se reproduzir na comida. Não se sabe como o vírus foi parar nas framboesas, importadas do Chile.

