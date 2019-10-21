Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

A gripe ri da cara do álcool-gel

Desinfetar as mãos demora 4 minutos para fazer efeito contra o influenza – uma eternidade, do ponto de vista do vírus. E a culpa é toda do seu catarro.

Por Ana Carolina Leonardi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2019, 19h21 | Atualizado em 23 out 2019, 17h57
 (Tomás Arthuzzi/Superinteressante)
Continua após publicidade
A gripe ri da cara do álcool-gel Priorizar nos meus resultados Google

O álcool-gel tem a capacidade incrível de fazer você se sentir imediatamente mais limpo, só de esfregar a substância na mão e sentir o conhecido geladinho.

Mas, se você se sente mais seguro e protegido de micróbios quando limpa as mãos com álcool em gel… Estamos aqui para acabar com a sua ilusão. Álcool-gel não vai te impedir de ficar doente – pelo menos quando o assunto é gripe.

Os primeiros estudos da eficácia do gel contra o vírus Influenza até davam motivo para um certo otimismo. Eles concluíram que, quando existia vírus influenza nas mãos das pessoas, e elas usavam o álcool gel, o bicho morria em 30 segundos.

Ou seja: se depois de um aperto de mão suspeito com alguém gripado, ela usasse o desinfetante cheirosinho, que dá para carregar na mochila, dificilmente transmitiria o vírus das mãos para as vias aéreas (como boca e nariz). Sem esse acesso privilegiado ao interior do nosso corpo, o risco de gripe cairia bastante.

Siga
Continua após a publicidade

O problema é que, nesse tipo de pesquisa, você sempre precisa aplicar uma amostra de vírus na mão do participante, certo? Só aí dá para saber que o vírus morreu. A questão é que os autores dos primeiros estudos colocavam algumas gotinhas de solução salina (água com sal, basicamente) contendo vírus, nas mãos de participantes com as mãos secas.

Continua após a publicidade

Não é assim que acontece a transmissão de vírus de uma mão para a outra na vida real. Daí, um experimento da Universidade de Medicina de Quioto, decidiu simular um cenário mais verossímil.

A ideia é que, numa situação realista, o vírus chega na mão do gripado quando ele tosse, esfrega ou coça o nariz. Nesse caso, o vírus vem envolto em pequenas quantidade de catarro, e é nesse ambiente “grudento” que ele sai passeando de mão em mão.

Continua após a publicidade

Pois bem: os cientistas perceberam que os vírus “encapsulados” em catarro não morriam tão rápido quando entravam em contato com o álcool. Demoravam muito mais tempo: de 30 segundos, o tempo passou a 4 minutos inteiros.

A explicação é óbvia: o muco acaba protegendo o influenza por um intervalo maior, o que atrapalha bastante a eficácia de desinfetantes de mão comuns. Quatro minutos não parece grande coisa – mas, em uma epidemia de gripe, é mais que suficiente para você contagiar meia dúzia de outras mãos, ou encostar em um porção de lugares, deixando para trás um belo grupinho de vírus preparado para encontrar sua próxima vítima.

Publicidade
TAGS:
CATARRO
Gripe
Vírus - Doenças
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).