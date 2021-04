Água “alcalinizada” destrói o fígado de cinco pessoas nos EUA

A água, que é vendida nos EUA com o nome de RealWater, passa por um processo para ficar mais alcalina (seu pH é de 9,0, contra 7 da água potável comum) e promete benefícios à saúde sem qualquer comprovação científica.

Ela pode ser responsável por 11 casos de dano hepático no Estado de Nevada, nos EUA. Todas as vítimas, oito crianças e três adultos, haviam ingerido o produto. Em cinco casos, houve falência hepática: uma condição gravíssima, que pode levar à morte e só costuma ser tratável com transplante de fígado.

A FDA está investigando o caso, e orientou consumidores e restaurantes a não “beber, cozinhar com, vender ou servir” o produto.