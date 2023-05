Anorexia tem relação com os micróbios do intestino

Cientistas dinamarqueses analisaram a flora intestinal de 77 mulheres que sofrem de anorexia nervosa, distúrbio que impede a pessoa de se alimentar adequadamente, e outras 70 que não têm a doença (1).

Nas pacientes com anorexia (o estudo só analisou mulheres porque elas correspondem a 95% dos casos da doença), havia níveis anormais de várias espécies de bactéria.

Em seguida, os pesquisadores reproduziram essa distorção em ratos de laboratório – que tiveram a microbiota modificada, e desenvolveram sintomas típicos da anorexia.

Fonte 1. The gut microbiota contributes to the pathogenesis of anorexia nervosa in humans and mice. O Pedersen e outros, 2023.