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Saúde

Anorexia tem relação com os micróbios do intestino

Pessoas com essa doença apresentam um desequilíbrio do microbioma - que também pode induzir sintomas típicos dela

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 Maio 2023, 12h42
Foto aproximada de uma mulher olhando infeliz para o garfo apoiado em cima de um brócolis.
 (ronstik/Getty Images)
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Anorexia tem relação com os micróbios do intestino Priorizar nos meus resultados Google

Cientistas dinamarqueses analisaram a flora intestinal de 77 mulheres que sofrem de anorexia nervosa, distúrbio que impede a pessoa de se alimentar adequadamente, e outras 70 que não têm a doença (1).

Nas pacientes com anorexia (o estudo só analisou mulheres porque elas correspondem a 95% dos casos da doença), havia níveis anormais de várias espécies de bactéria.

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Em seguida, os pesquisadores reproduziram essa distorção em ratos de laboratório – que tiveram a microbiota modificada, e desenvolveram sintomas típicos da anorexia.

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Fonte 1. The gut microbiota contributes to the pathogenesis of anorexia nervosa in humans and mice. O Pedersen e outros, 2023.

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anorexia
Bactérias
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