Baby boomers estão vivendo mais que outras gerações, mas com saúde pior

Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental foi acometido por uma explosão que não era bélica: um grande aumento na natalidade que ficou conhecido como baby boom. Um novo estudo mostra que as pessoas que nasceram nesse pico demográfico, entre 1946 e 1964, estão vivendo mais que gerações passadas, mas com uma saúde pior.

A pesquisa foi liderada por cientistas da Universidade de Oxford e do University College de Londres. Ela mostrou que a saúde está pior entre os baby boomers (que tem entre 78 e 60 anos) e aqueles que nasceram um pouco depois, com mais de 50 anos, apesar dos avanços da medicina e da popularização de estilos de vida mais saudáveis, envolvendo alimentação balanceada e exercício físico.

As pessoas nascidas a partir de 1946 têm mais chances de ter problemas de saúde graves do que as pessoas que nasceram antes ou durante a Segunda Guerra Mundial. Obesidade, diabetes tipo 2, câncer, colesterol alto, doença de pulmão e problemas cardíacos estão começando a afetar as pessoas mais cedo do que era o normal.

Nos últimos 100 anos, essas taxas de doenças, problemas crônicos e transtornos cresceram a cada geração. Essas descobertas foram publicadas na revista The Journals of Gerontology.

Hábitos piores, saúde pior

Para montar esse estudo, os cientistas analisaram os dados de saúde de mais de 100 mil pessoas acima de 50 anos nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Europa. Os dados foram coletados entre 2004 e 2018. Os pesquisadores descobriram, por exemplo, que doenças crônicas subiram mais entre 1955 e 1959 do que entre 1936 e 1945, antes e durante a guerra.

O aumento de diabetes tipo 2 pôde ser observado em todas as regiões pesquisadas, mas o crescimento de diagnósticos de câncer, problemas cardíacos e colesterol alto ocorreu de forma mais localizada na Inglaterra e na Europa. Os baby boomers têm 50% mais chance de contrair alguma dessas doenças do que as pessoas de gerações anteriores a eles.

Até a força muscular diminuiu em alguns países, como Inglaterra e EUA. A maioria das pessoas no estudo mostrou que os baby boomers podem ter mais dificuldades em manter hábitos saudáveis. O cuidado com a higiene pessoal e a prática de exercícios físicos vem caindo entre os mais velhos.

Em vários dos países desenvolvidos, especialmente na Europa, a população idosa (acima de 65 anos) cresce rapidamente. Essa nova pressão demográfica causa um aumento de demandas econômicas nas áreas de previdência e saúde.

Um estudo como esse mostra que os governos de países com população envelhecida provavelmente vão ter que começar a gastar mais com saúde. Assistência médica vai ser essencial num mundo onde as pessoas vivem mais, mas começam a ter a saúde prejudicada e ficar doentes mais cedo do que as gerações passadas.

